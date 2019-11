La Hunziker torna con All Togheter Now e chiama la De Filippi

dilei

(Di sabato 30 novembre 2019) Michellein anticipo su Canale 5: la seconda edizione di All Together Now arriverà prima del previsto in casa Mediaset, subentrando alla fiction Oltre la soglia (che non ha riscosso un grande successo in termini di ascolti a partire da mercoledì 4 dicembre. A dare la conferma, dopo settimane d’indiscrezioni, è proprio la conduttrice. Michelle, augurando un buon fine settimana ai suoi follower di Instagram, ha comunicato tramite le Stories che l’atteso programma tornerà in anticipo. All Together Now, infatti, era previsto nei palinsesti Mediaset per gennaio 2020 ma, a causa dell’allarme ascolti lanciato dalla fiction attualmente in onda il mercoledì, e (al contrario) complice il forte successo ottenuto con la prima edizione, il programma dellatornerà prima del previsto. Le selezioni dei concorrenti sono partite a ottobre, mentre le registrazioni delle ...

zazoomnews : Michelle Hunziker al posto di Oltre la soglia? Torna All Together Now il gossip - #Michelle #Hunziker #posto… -