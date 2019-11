La grande pernacchia collettiva di Napoli Le Sardine non si lasciano

huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) Ladi Eduardo e poi “ ’O scarrafone” di Pino Daniele per ripetere, forte e chiaro, che “questa Lega è una vergogna”. E il riferimento, una, due, tre volte, negli interventi degli organizzatori, alle quattro giornate, alla liberazione dal nazifascismo. Ail filo rosso della manifestazione dellesono i grandi classici della tradizione storica e culturale della città. “Storia prima di tutto antifascista e la storia va studiata per evitare che certe storture possano ripetersi”, spiega Vittorio De Asmundis, sventolando la sua “sardina partigiana”.Settantotto anni, esponente nell’Anpi, è uno dei diecimila che stasera hanno raggiunto Piazza Dante per manifestare contro Salvini. “Una risposta straordinaria, siamo oltre diecimila“ hanno sottolineato gli organizzatori, che, come ...

