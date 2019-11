La donna che ci salva su Instagram

donna al volante pericolo costante? Solo il 3% degli italiani pensa che le donne guidino meglio - ma gli uomini provocano più incidenti… : Solo il 3% degli italiani pensa che le donne guidino meglio rispetto agli uomini, una percentuale decisamente bassa visti anche i dati sugli incidenti Per indagare chi fossero i migliori conducenti in Italia, ECU Testing ha svolto una ricerca a livello nazionale su argomenti di manutenzione automobilistica, sicurezza stradale e sicurezza alla guida. Di seguito i risultati. Quanto sono propensi gli italiani a fare manutenzione alle loro ...

Pakistano filma donna suicida anzichè soccorrerla - poi si costituisce : Lo scorso 22 novembre a Siena una 35enne madre di 2 figli ha deciso di togliersi la vita gettandosi dalla Torre del Mangia, un volo di circa 88 metri che non le ha lasciato scampo. Prima di farla finita ha però lasciato un bigliettino trovato dalle forze dell'ordine, nel quale spiegava il suo tragico gesto con dei motivi amorosi: pare infatti che la donna fosse appena stata lasciata dal marito e non avrebbe evidentemente retto alla separazione ...

“Ad Auschwitz c’erano piscina e cinema”. Parla la donna che voleva fondare un partito nazista : Antonella Pavin, 48 anni, ha dichiarato: "Sono una fan di Hitler, e allora? Penso che gli ebrei siano la rovina del mondo, è un reato?”. Oltre a lei un'altra donna, Francesca Rizzi, soprannominata Miss Hitler, non nascondeva il suo antisemitismo: “Questi subumani devono sparire dalla faccia della terra. Con i forni ci vorrebbe troppo tempo” .Continua a leggere

Madonna annulla tre date del tour per problemi di salute : «Il dolore che provo è travolgente» : Madonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna – 61 anni, energia pura e carriera sempre alle stelle – è costretta a rallentare. Madame X deve prendersi una pausa. L’ha annunciato lei stessa dal suo profilo Instagram. Senza scendere troppo nei dettagli ma soffermandosi sulla notizia: ...

Dio è donna e si chiama Petrunya. Ecco perché : Il cinema è donna e si chiama Teona Strugar Mitevska. È lecito giocare col titolo di “Dio è donna e il suo nome è Petrunja” (il film in osannata anteprima al Torino Film Festival e in uscita il 12 dicembre con Teodora ), dal momento che ha appena conquistato il prestigioso Premio Lux del Parlamento Europeo. Quarantacinque anni, nativa di Skopje ma con Master americano, la regista macedone è una ...

Madonna sta male - costretta ad annullare tre concerti : “Il dolore è lancinante - meglio che io riposi” : Non c’è pace per “Madame X”, ossia Madonna. Il tour mondiale, per la prima volta nei teatri più prestigiosi e dai prezzi elevati, prosegue, ma ci sono stati diversi problemi sin dall’inizio. Prima la partenza del tour è stata rimandata, poi diversi fan si sono lamentati per i continui ritardi anche di due ore, ma Madonna si è difesa con un secco “Una regina non è mai in ritardo”. Poi arriva l’ennesima doccia fredda con tre Live ...

“Il dolore mi travolge”. Madonna è malata : l’annuncio che rattrista i fan della cantante : Una notizia bruttissima ha lasciato tutti senza parole. La cantante Madonna sta male. E, proprio a causa del suo male, è stata costretta a interrompere il suo tour. Ovviamente la notizia ha preoccupato i fan. Tre concerti del tour Madame X, in Massachusetts (al Wang Theatre di Boston) sono stati annullati. Ma la cosa che più ha fatto preoccupare i fan è che Madonna non ha nemmeno posticipato quei concerti. I biglietti sono stati completamente ...

Mangia funghi velenosi - le rimangono poche ore di vita : donna salvata con trapianto di fegato in super urgenza nazionale : salvata con un trapianto di fegato in super urgenza nazionale una donna che aveva Mangiato Amanita, presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Giovedì scorso una coppia della provincia di Torino aveva Mangiato funghi, che erano stati appena raccolti dal marito. Peccato che tra questi ci fosse anche la terribile e mortale Amanita Phalloides. Nella notte di venerdì i due hanno cominciato a stare male e sono stati ...

donna italiana uccisa nel suo b&b a Capo Verde - il suo corpo in una cisterna : sospettato un italiano che lavorava con lei : Una cinquantenne italiana, originaria di Treviso, è stata uccisa a Capo Verde, nella sua casa che faceva parte del b&b A Paz. E’ stata massacrata di botte e gettata in una cisterna per l’acqua dove il corpo è stato ritrovato. Si tratta di Marilena Corrò, 52 anni, trasferitasi circa un anno fa sull’isola africana, dove abitava a Sal Rei a Boavista. Nel Capoluogo trevigiano aveva gestito per una quindicina di anni un b&b ...

Matteo Salvini ha un sogno “Voglio un paese dove una donna possa vestirsi come vuole senza che nessuno azzardi un pensiero fuori posto” : Matteo Salvini ospite a “Cartabianca” su Rai 3 ha parlato di come vorrebbe che l’Italia diventasse e soprattutto di come debbano essere rispettate le donne. In particolare il leader della Lega ha parlato di sua figlia, una bambina di sei anni, molto amata dall’ex Ministro degli Interni. Il leader della Lega ha detto senza mezze parole che: “Ho una figlia di 6 anni e farò di tutto perché cresca in un paese in cui può vestirsi come ...

Sci alpino - Marcel Hirscher : “Ho ricevuto minacce di morte dopo le vittorie nel 2012. Il drone di Madonna? Potevo morire” : Marcel Hirscher si è ritirato da pochi mesi e ha lasciato un vuoto importante nello sci alpino, l’austriaco ha vinto otto Coppe del Mondo generali e ha dominato l’ultimo decennio di questo sport vincendo ovunque e in tutte le maniere. Il 30enne ha scritto una biografia che è uscita nel suo Paese nella giornata di lunedì e alcuni capitoli stanno già facendo parlare di loro. Hirscher ha raccontato di avere ricevuto minacce di morte ...

Firenze - coppia aggredita per strada : fermato l’aggressore che ha ferito anche il cane. donna ricoverata in codice rosso : Una coppia è stata aggredita a Firenze da un uomo armato di coltello. È accaduto questa mattina tra viale Aleardi e via Luigi Pucci. La Donna, un’italiana di 39 anni, è stata raggiunta da un fendente al fianco sinistro. Colpito anche l’uomo e il cane. l’aggressore è scappato, ma è stato riconosciuto da un testimone che ha messo sulle tracce le forze dell’ordine che poi lo hanno fermato. Attualmente si trova in una caserma dei carabinieri. La ...

Emma Marrone - la malattia e i figli : ‘Una donna è donna anche senza bisogno di procreare’ : Dieci anni fa un tumore all’utero, recentemente la malattia le ha fatto visita di nuovo ma Emma Marrone l’ha affrontata ancora con grinta ed è tornata sulle scene con un nuovo disco, Fortuna, balzato subito al primo posto in classifica. Intervistata dal settimanale F nel numero in edicola mercoledì 27 novembre la cantante replica così quando le viene chiesto se sia pronta a metter su una famiglia tutta sua: “Non lo so […] ...