Juventus Sassuolo probabili formazioni | Sarri ritrova due titolarissimi

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 30 novembre 2019)– Domani alle 12.30 si sfiderannoall’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri dopo aver archiviato il primo posto nel girone di Champions con una giornata d’anticipo puntano a mettere le mani sul campionato. Ladiè prima ad un punto di distanza dall’Inter di Conte che in campionato continua a macinare vittorie. Fondamentale sarà questa serie di partite, 6 in 20 giorni tra Serie A, Champions e Supercoppa Italiana. Sarà altrettanto importantere il solito CR7, la macchina da gol. Rete che in bianconero gli manca da quasi un mese e che potrebbere contro ila Torino, stessa partita in cui trovò i suoi primi gol in bianconero., chi giocapotrebbe rilanciare Higuain in attacco come partner di Cristiano Ronaldo, mentre alle loro ...

juventusfc : La storia di #JuveSassuolo è anche nelle 'prime volte' di tre grandi bomber... ???? I??n che senso? ?? Qui la rispo… - romeoagresti : La #Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il #Sassuolo:… - forumJuventus : #JuveSassuolo, domani ore 12,30. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Higuain e Ronaldo in avanti, Bernardeschi trequartis… -