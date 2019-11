Juventus – La sfida contro il Sassuolo ed il recupero di Cristiano Ronaldo | Sarri spiega

Gosens Juventus - Paratici sfida Marotta : derby d’Italia per l’atalantino : Gosens Juventus – Dal campo al mercato, Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi anche nella finestra invernale di calciomercato come antipasto di quella estiva dove Marotta e Paratici si contenderanno diversi talenti. Tanti sono i nomi in ballo, da Chiesa a Tonali passando per Castrovilli e Kulusevski. Paratici continua a sfidare l’amico ed ex collega Marotta, che vuole a tutti i costi mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. ...

Champions League - verso Juventus-Atletico Madrid : è sfida fra CR7 e Morata : Mancano poche ore alla super sfida di Champions League tra la Juventus di Maurizio Sarri e l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che si sfideranno stasera alle ore 21:00. In palio ci sono punti pesanti che possono valere il primo posto nel girone. Assenti certi in casa bianconera Alex Sandro, Adrien Rabiot e Douglas Costa, oltre al lungodegente Giorgio Chiellini. ...Continua a leggere

Dejan Kulusevski - asta tra Juventus e Inter : la sfida per avere il gioiellino già a gennaio : L'eterna sfida da Juventus e Inter, oltre che in campionato, potrebbe spostarsi sul calciomercato. I due club condividono certi obiettivi e stanno sondando alcune opportunità a parametro zero per la prossima stagione. Innanzitutto Mertens, in scadenza di contratto a giugno. Se il belga del Napoli no

Kulusevski Juventus : affare possibile. Paratici sfida l’Inter : Kulusevski Juventus – Dejan Kulusevski è uno dei nomi caldi in casa Juventus in vista del mercato. Il gioiellino dell’Atalanta attualmente in prestito al Parma sta lasciando tutti di stucco con le sue prestazioni fuori dall’ordinario che gli sono valse le lusinghe di moltissimi club, anche stranieri. Paratici, presente oggi al Dall’Ara per osservarlo più da vicino, studia l’offensiva: il dirigente bianconero fiuta ...

Calciomercato - obiettivo Kurzawa : sfida tra Inter e Juventus per il difensore del Psg : La Juventus ha una rosa importante, con alternative in quasi tutti i ruoli: diciamo quasi perché in questa stagione uno dei giocatori più impiegati è stato Alex Sandro, proprio perché Sarri non dispone di terzini sinistri di ruolo che possano far rifiatare il giocatore brasiliano. Come è successo contro l'Atalanta, il tecnico toscano ha adattato De Sciglio sulla fascia sinistra, nonostante sia un terzino destro di ruolo. Possibile quindi nel ...

Calciomercato - Juventus più italiana? Possibile 'sfida' all'Inter per Chiesa e Tonali : Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio ...

Il Real Madrid sarebbe pronto a sfidare la Juventus per Pogba offrendo Bale : Il calciomercato resta uno degli argomenti più dibattuti dai media sportivi, sia in riferimento al calciomercato invernale, sia a quello estivo: la Juventus sarà sicuramente una delle società protagoniste e già a gennaio potrebbero esserci cessioni importanti per alleggerire la rosa. Per quanto riguarda gli acquisti invece, in estate potrebbe arrivare un importante investimento, come è già successo con Cristiano Ronaldo l'anno scorso e con De ...

Eriksen Juventus - prossimo colpo a parametro zero : Paratici sfida l’Inter : Eriksen Juventus – La Juventus vuole sfruttare le occasioni di mercato. Come ricordato spesso da Nedved e Paratici, durante le varie sessioni di calciomercato si presenteranno tante opportunità che potranno portare dei vantaggi alla vecchia signora. Negli anni la società bianconeri si è dimostrata abile ad ottenere colpi a parametro zero che poi si son rivelati fenomenali, come Pogba, Pirlo e per ultimi Ramsey e Rabiot passando per Emre ...

Juventus – Infortunio Pjanic : problema per il bosniaco nella sfida contro l’Italia : Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’Infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, ...

Calciomercato Juventus - Paratici sfida il Barça per il talento brasiliano : Calciomercato Juventus – La Juventus negli ultimi anni si è dimostrata capace di fare colpi assurdi. Molti a parametro zero, tra cui Pogba (successivamente rivenduto ad oltre 100 milioni). Paratici è pronto a portare un nuovo talento a costo zero a Torino: Willian del Chelsea. Willian sarà certamente uno dei calciatori che infiammerà di più i prossimi mesi di Calciomercato. Le grandi squadre d’Europa hanno messo gli occhi su di lui ...

Allan Juventus - sfida con l’Inter : Paratici propone uno scambio al Napoli : Allan Juventus – Paratici guarda in casa Napoli. I partenopei tra gennaio e la prossima estate potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione con i big azzurri destinati a fare le valigie dopo l’ammutinamento post Salisburgo e le polemiche che ne sono seguite. Tra i principali candidati ad andare via c’è anche il brasiliano Allan, già al centro delle voci mercato lo scorso gennaio quando lo cercò con insistenza il Paris ...

Atalanta : verso la sfida alla Juventus - anche Gosens e Freuler dovrebbero farcela : Atalanta-Juventus di sabato 23 novembre alle 15 sarà la gara che aprirà la tredicesima giornata di serie A. Dopo la sosta, i bergamaschi affronteranno quindi l’avversario più difficile, la capolista che nessuno è riuscito ancora a fermare. La sosta del campionato per la Dea è un vero e proprio toccasana, visto il periodo non troppo brillante che la squadra sta vivendo. Gli uomini di Gasperini hanno frenato la propria corsa nelle ultime tre gare ...

Analisi dei giocatori della Juventus dopo la sfida contro il Milan : Dybala il migliore : dopo la sfida contro il Milan, andiamo ad analizzare le prestazioni dei singoli giocatori della Juventus, Paulo Dybala risulta essere uno tra i migliori. Ronaldo è un caso per la Juventus? La Juventus, che dopo la partita contro il Milan si trova nuovamente in testa alla classifica, deve fare i conti con il caso Ronaldo. Il portoghese, è stato sostituito nei minuti finali da Dybala e non l'ha presa molto bene. Sarri tutto sommato può ritenersi ...

Juventus - Sarri per la sfida con il Milan recupera Ronaldo e De Ligt : Questa mattina la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita contro il Milan. Nel corso della seduta mattutina, Maurizio Sarri ha potuto testare definitivamente le condizioni di Matthijs De Ligt e Cristiano Ronaldo. In questo senso sono arrivate buone notizie visto che entrambi sono rientrati nell'elenco dei convocati del tecnico juventino. Dunque sia De Ligt che Ronaldo, questa sera, ...