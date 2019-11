Juventus | la probabile formazione contro il Sassuolo | Higuain in vantaggio su Dybala

Juventus-Atletico Madrid - probabile formazione di Sarri : possono recuperare Matuidi e CR7 : Juventus-Atletico Madrid è il match di Champions League che si giocherà martedì 26 novembre alle ore 21. Tanti dubbi da sciogliere per Sarri riguardo la probabile formazione bianconera per questo impegno, visti i molti giocatori acciaccati le cui condizioni vengono tenute in osservazione giorno dopo giorno. La Juve è già qualificata alla seconda fase del torneo, visti i 10 punti conquistati. C'è però da conservare il primo posto nel girone, ...

Lokomotiv-Juventus - la probabile formazione di Sarri : fuori De Ligt e Cuadrado : La Juventus alle ore 18:55 di oggi pomeriggio affronterà in Russia la Lokomotiv Mosca, già battuta all'andata per 2 a 1 grazie alla doppietta di Paulo Dybala in rimonta. La partita è valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Maurizio Sarri stasera dovrà fare a meno di De Ligt, il difensore ha avuto un problema alla caviglia; non ci sarà neppure lo squalificato Cuadrado. Della partita sarà invece Dybala, ma in attacco ...

Lokomotiv-Juventus - la probabile formazione bianconera : Ramsey titolare con Higuain : Lokomotiv-Juventus di Champions League è il prossimo grande appuntamento che attende la formazione bianconera di Maurizio Sarri. Che chiaramente vuole arrivare al più presto a garantirsi il passaggio del turno in una competizione nella quale spera di arrivare fino in fondo. Si gioca mercoledì sera, 6 novembre, e non ci sono dubbi sul fatto che in Russia, a Mosca, servirà una grande prestazione da parte di Szczesny e compagni se si vorranno ...

Champions - Juventus-Lokomotiv : la probabile formazione bianconera - dubbio Ramsey : Juventus-Lokomotiv Mosca è il match valido per la terza giornata di Champions League che si giocherà martedì 22 ottobre alle ore 21. La formazione bianconera andrà a caccia di un altro successo prezioso per avvicinarsi al traguardo della qualificazione al turno successivo. Guai però a commettere l'errore di sottovalutare il Lokomotiv Mosca, una squadra che magari avrà meno qualità rispetto all'organico bianconero, ma che è pronta a giocarsi ...

Juventus - probabile formazione contro il Bologna : si riparte da Bonucci e De Ligt : Questa sera, la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. I bianconeri, stamattina, si sono ritrovati per la rifinitura mattutina, nella quale Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà contro il Bologna. Il tecnico toscano, al termine dell'allenamento mattutino, la squadra si è ritrovato per il pranzo . Per la gara contro il Bologna, l'allenatore della Juve confermerà il 4-3-1-2, ma resta ancora qualche piccolo ...

Inter-Juventus - la probabile formazione bianconera : Higuain con Ronaldo davanti : Ormai mancano poche ore al big match della settima giornata della serie A Inter-Juventus. Una partita che potrebbe essere molto importante per il cammino di queste due formazioni nel campionato. Al momento, l'Inter comanda la classifica con 18 punti, un punteggio pieno, inseguita proprio dai bianconeri che hanno due punti in meno. Insomma Inter-Juventus mette in palio il primato in graduatoria ma è anche una partita molto sentita dalle due ...

Serie A - verso Inter-Juventus : Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero : Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di Serie A Inter-Juventus. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto. Inter-Juventus è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due ...