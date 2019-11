Italia Si | Marco Liorni | puntata interrotta per un cambio di palinsesto

20 ANNI CHE SIAMO ItaliaNI - 1A PUNTATA/ Ospiti e diretta : Marco Giallini protagonista : 20 ANNI che SIAMO ITALIANI: diretta e Ospiti prima PUNTATA 29 novembre con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. NANNIni, Mika, Mannoia e tanti altri.

Il Gusto della Felicità su Food Network Marco Bianchi entra nelle cucine degli Italiani : Marco Bianchi su Food Network entra nelle case degli italiani con Il Gusto della Felicità da giovedì 28 novembre alle 21 Marco Bianchi arriva su Food Network, canale 33 del digitale terrestre e 53 di TivùSat con Il Gusto della Felicità un nuovo programma disponibile in streaming su su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play). Prodotto in 8 episodi da 60 minuti da Jumpcutmedia per Discovery Italia e Food Network, Il Gusto della ...

Marco Liorni addolorato prima di Italia Sì : è morta Paola Vinciguerra : morta Paola Vinciguerra, Marco Liorni addolorato prima di Italia Sì: “Ti ho voluto bene!” Ieri pomeriggio è morta Paola Vinciguerra. La psicoterapeuta e volto noto della televisione, dove è intervenuta nel corso della sua carriera in molte trasmissioni, aveva solo 68 anni e ha lasciato un marito e una figlia. Numerose sono state le sue ospitate negli anni nello storico programma del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ...

L’Italia volerà solo da Venezia : accordo tra Figc e Aeroporto Marco Polo : La Nazionale volerà solo da Venezia. Grazie ad un accordo tra la Figc e Save, la società che gestisce l’Aeroporto Marco Polo, quando l’Italia di Mancini dovrà viaggiare in aereo partirà dallo scalo Veneziano. Inoltre la Federcalcio realizzerà al Lido di Venezia una casa di riposo per ex giocatori della nazionale. “L’accordo con la nazionale – spiega Enrico Marchi, presidente di Save – è molto importante perché ...

Sono solo fantasmi : recensione sul Ghostbusters Italiano con Christian De Sica - Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi : Arriva nelle sale “Sono solo fantasmi” il ghostbuster italiano con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, scritto da Nicola Guaglianone Che legame hanno un mago squattrinato e un economista finto milanese? Un padre, Vittorio che, non appena morto gli ha lasciato in eredità un fratello, Ugo, di cui non ne sapevano l’esistenza. I due si aspettavano beni materiali, per ripianare i loro problemi economici e ...

Pallavolo - Supercoppa Italiana – Agenti chiedono la rimozione del vessillo di San Marco : il Presidente Fabris scrive al Governo : Supercoppa Italiana, rimozione vessillo di San Marco: il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris scrive al Governo In relazione all’episodio accaduto sabato scorso in occasione della Supercoppa di volley femminile tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, quando tre Agenti in borghese della Questura di Milano hanno ordinato la rimozione dagli spalti della bandiera di San Marco, simbolo di Venezia e ...

Marco Bocci racconta la dura realtà della periferia Italiana nel film “A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai” : Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai, esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo edito da De Agostini. Un racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime. Una fotografia di Tor Bella Monaca, come metafora di ogni ‘mondo’ difficile, marchiato dall’opinione pubblica, dove insieme ai perdenti convivono anche tante persone che lottano ogni giorno ...

Gianmarco Onestini torna in Italia con Luca : la quiete dopo il Gf spagnolo : Gianmarco Onestini torna in Italia dopo il Gran Hermano spagnolo. Accanto a lui suo fratello Luca. Ivana li aspetta dopo la bufera al Gran Hermano spagnolo, Gianmarco Onestini fa ritorno in Italia insieme al fratello maggiore Luca. Il giovane è stato eliminato ieri dal famoso reality ma purtroppo la sua esperienza non è stata così […] L'articolo Gianmarco Onestini torna in Italia con Luca: la quiete dopo il Gf spagnolo proviene da Gossip e ...

‘Sognando l’Olimpo’ : Marco Lodadio – Prima puntata : le speranze di medaglia dell’Italia a Tokyo 2020 : Marco Lodadio è la principale speranza della ginnastica artistica azzurra (al maschile) per Tokyo 2020. Lui è il nuovo ‘Signore degli anelli’. Dopo le gesta di Yuri Chechi e Matteo Morandi, ecco spuntare ora sulla scena il 27enne romano, degno successore per quanto riguarda questo meraviglioso attrezzo che è stato il vero talismano dell’artistica maschile negli ultimi decenni. L’aviere dell’ Aeronautica Militare, ...

Live - Marco Carta assolto : L'Italia crede alle cose cattive : Nella nuova puntata di Live: non è la d'Urso, è apparso tra gli ospiti in studio Marco Carta. Il cantante ha concesso un'intervista esclusiva a Barbara d'Urso, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'ultima udienza conclusasi con l'assoluzione del giovane dall'accusa di furto aggravato - di 6 magliette dal valore di 1.200 euro- ai danni della Rinascente di Milano. Carta era stato arrestato insieme all'amica 53enne, Fabiana Muscas, ...

Italia Si - Marco Liorni su Sanremo Giovani : “Forse non lo condurrò” : Marco Liorni in forse per la conduzione di Sanremo Giovani: “Non so se ci sarò anch’io” E’ in forse la conduzione di Marco Liorni della serata finale di Sanremo Giovani, che verrà trasmessa il 19 dicembre su Rai1. La notizia lanciata in rete di recente da alcuni siti, secondo i quali al conduttore di Italia Si sarebbe stata affidata la gestione della serata dedicata alla scelta dei cantanti in gara tra le Nuove Proposte a ...

Marco Liorni sfiora le lacrime in diretta a Italia Si : “Non riesco…” : Italia Si, Marco Liorni ricorda Alessandra Appiano. Il marito: “Non voleva morire” E’ apparso un po’ in difficoltà Marco Liorni nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 26 ottobre 2019, parlando della morte di Alessandra Appiano, suicidatasi a giugno dell’anno scorso. La giornalista e scrittrice, volto noto per il pubblico di Rai1 e non solo, perchè spesse volte ospite, in passato, in varie trasmissioni di punta, ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2019 : i convocati dell’Italia. Assenti Marconcini e Mungai : La Nazionale italiana di Judo torna protagonista sul tatami nel penultimo Grand Slam del 2019, che si terrà ad Abu Dhabi dal 24 al 26 ottobre. Una competizione che vedrà ai nastri di partenza oltre 500 atleti e la concorrenza sarà di alto livello. La selezione del Bel Paese viene dai riscontri positivi ottenuti in Brasile, dove Odette Giuffrida (vincitrice nei -52 kg) e Manuel Lombardo (finalista nei -66 kg) hanno fatto vedere cose importanti. ...

Marco Liorni - lacrime a Italia Sì : "Mi ha salvata lui" - il sacrificio dell'Angelo della Costa Concordia : La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della Costa Concordia, il naufragio della nave avvenuto a largo dell'isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vitime Giuseppe Girolamo, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera, ave