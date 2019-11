Italia-Russia oggi | orario d’inizio | tv | streaming | programma semifinale Mondiali beach

Beach Soccer - Mondiali 2019 : l’Italia domani cerca l’ingresso in finale contro la Russia : domani, sabato 30 novembre, alle ore 20.15 italiane, la Nazionale di Beach Soccer per la quarta volta nella storia disputerà il penultimo atto dei Mondiali: l’Italia affronterà la Russia, che ha superato, contro ogni pronostico, il Brasile nei quarti di finale, vincendo in rimonta per 4-3. Rimonta riuscita anche agli azzurri ai quarti al cospetto della Svizzera, sconfitta per 5-4: italiani e russi arrivano alla semifinale non da imbattuti, ...

Italia-Russia - orario e data Semifinale Mondiali beach soccer 2019 : programma - tv e streaming : Domani, sabato 30 novembre alle ore 20.15, la Nazionale italiana di beach soccer guidata dal CT Emiliano Del Duca affronterà la temibile Russia nella prima Semifinale del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere all’ultimo secondo la Svizzera ai quarti di finale, mentre i russi hanno ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : la Russia batte il Brasile e raggiunge l’Italia in semifinale. Avanza il Portogallo - ko l’Uruguay : L’Italia di Emiliano Del Duca centra un importante obiettivo e si qualifica alle semifinali dei Mondiali 2019 di Beach Soccer di scena ad Asuncion (Paraguay). Gli azzurri hanno piegato 5-4, al termine di un incontro sul filo del rasoio, la Svizzera. Per gli azzurri, ora, vi sarà l’incrocio con la Russia che, un po’ a sorpresa, ha sconfitto 4-3 i campioni del mondo del Brasile. Non è bastata la doppietta di Rodrigo e la ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : semifinale Italia-Russia. Programma - orari e tv : Appuntamento con la storia fissato per sabato 30 novembre alle ore 20.15 per la Nazionale italiana di Beach soccer guidata dal Commissario Tecnico Emiliano Del Duca, che affronterà la temibile Russia nella prima semifinale del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere in extremis la Svizzera ai ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Italia in trionfo a Il Cairo! Le fiorettiste battono la Russia 42-40 : Otto mesi dopo il trionfo di Anheim (con una formazione diversa, c’era Mancini), l‘Italia del fioretto femminile torna a vincere una prova di Coppa del Mondo e lo fa battendo in una finale tiratissima l’eterna avversaria degli anni 2000, cioè la Russia, superata 42-40 al termine di un assalto ricco di allunghi, rimonte, pareggi, pathos, insomma molto equilibrato. Successo splendido per la compagine del CT Cipressa e weekend da ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile parte con due vittorie in Serie B - sconfitte Spagna e Bielorussia : A Helsingborg (Svezia) sono incominciati gli Europei 2019 di Curling, l’Italia femminile è inserita nella Serie B della rassegna continentale dopo la retrocessione maturata dodici mesi fa e insegue la promozione nella massima categoria riservata alle prime due formazioni classificate nella cadetteria. Il nostro quartetto archivia la prima giornata con due vittorie in altrettanti incontri disputati. In mattinata Veronica Zappone, Stefania ...

Curling - Europei 2019 : ottimo inizio dell’Italia - gli azzurri battono la Russia 8-6 : ottimo esordio per l’Italia maschile agli Europei 2019 di Curling che sono incominciati questa mattina a Helsingborg (Svezia), gli azzurri hanno sconfitto la Russia per 8-6 e hanno così incamerato un successo importantissimo nella corsa verso la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. La nostra Nazionale si è presentata in terra scandinava con l’obiettivo di ripetere la storica medaglia di bronzo conquistata ...

LIVE Italia-Russia - Europei curling 2019 in DIRETTA : gli azzurri fanno il loro debutto a Helsingborg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione degli Europei – Le speranze dell’Italia – I favoriti degli Europei Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per gli Europei 2019 di curling. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) per fare il loro debutto nella rassegna continentale, prima partita subito molto importante per la nostra Nazionale che si ...

Italia-Russia curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi sabato 16 novembre incominciano gli Europei 2019 di curling a Helsingborg (Svezia), l’Italia scenderà sul ghiaccio alle ore 09.00 per affrontare la Russia nell’incontro d’esordio della rassegna continentale. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per incominciare la competizione col piede giusto, Joel Retornaz e compagni possono assolutamente battere gli avversari e incamerare così una vittoria cruciale in ottica ...