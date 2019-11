Italia penultima in Ue per investimenti esteri | Paese poco attrattivo

Cgia Italia penultima in Ue per investimenti esteri : "Non siamo un Paese attrattivo per gli investitori stranieri". Lo sottolinea in una nota l'Ufficio studi della Cgia

Investimenti esteri : Italia penultima Ue : 9.44 Troppe tasse,eccesso di burocrazia,giustizia lenta, tempi di pagamento della P.A,tra i più elevati d'Europa.C'è tutto questo, per la Cgia, dietro il dato che ci vede punultimi nell'Ue per Investimenti diretti esteri. Nel 2018 sono stati di 361,1 mld, cioè 20,5% del Pil. Tra i paesi Ue monitorati dall'Ocse,solo la Grecia ha registrato un risultato peggiore del nostro con Investimenti il 16% del Pil. A guidare la classifica è invece ...

Mengoni fa ballare Reggio Calabria : show esplosivo per la penultima tappa Italiana dell’Atlantico Tour - tra musica e profonde riflessioni [GALLERY] : Marco Mengoni regala uno spettacolo mozzafiato al pubblico di Reggio Calabria: la penultima tappa italiana dell’Atlantico Tour è favolosa Serata all’insegna della musica ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria, con la tappa dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni. Il cantante viterbese ha regalato uno spettacolo pazzesco, durato poco più di due ore. Non solo canti per Mengoni ed il suo pubblico, Marco ha voluto infatti ...

Ue - previsioni economiche : “Stima del Pil in Italia +0 - 4% nel 2020 - ultima in Europa”. La penultima è la Germania - Irlanda e Malta al top : “L’economia Italiana è in stallo dall’inizio del 2018 e ancora non mostra segnali significativi di ripresa“: lo scrive la Commissione nelle previsioni economiche d’autunno, che lasciano invariata rispetto all’estate la stima sul Pil 2019 (+0,1%), e tagliano invece quella sul Pil 2020 (da +0,7% a +0,4%). Nel 2020 c’è una “modesta” ripresa della crescita, “grazie a domanda esterna e spesa delle famiglie, ...

Italia penultima in Europa per omicidi : Valentina Dardari Record invece per i furti d’auto, al pari con la Francia. Dietro di noi il Regno Unito L’Italia non sarebbe messa poi così male per quanto riguarda la sicurezza. O almeno, è ciò che emerge dagli ultimi dati sul crimine nell'Unione Europea pubblicati da Eurostat. Il nostro Paese sarebbe infatti al penultimo posto della classifica per quanto riguarda il numero di omicidi volontari ogni centomila abitanti. Mentre il ...