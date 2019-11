Interventi chirurgici in diretta mondiale eseguiti dall’equipe dell’Ospedale

meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Il 29 novembre, in occasione del 30° Congresso internazionale di Chirurgia dell’Apparato digerente tenutosi a Roma all’Auditorium del Massimo, sono stati trasmessi induedi laparoscopia avanzata per neoplasia del colondal dott. Salvatore Costarella. Il Congresso prevedeva collegamenti con alcuni tra i più prestigiosi ospedali del mondo, in Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svezia, Spagna, Portogallo, Australia, Cina, Corea, Singapore, Sud Africa e Argentina; glidi Chirurgia Generale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria sono stati seguiti invideo e streaming da ogni parte del mondo e con possibilità di interagiremente con l’operatore. L’evento riveste particolare importanza poiché l’equipe di ...

