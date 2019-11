Inter | Marotta vorrebbe Kulusevski già a gennaio

Calciomercato Inter - Marotta all’assalto di Chiesa - offerta pazzesca alla Fiorentina Gabigol e Politano e tanti soldi : Beppe Marotta ha capito che già a gennaio potrebbe arrivare a Federico Chiesa e sta cercando in tutti i modi per portarlo in maglia nerazzurra. La dirigenza della Fiorentina ha ancora una volta rifiutato un’offerta della Juventus. L’ordine del padron dei viola è quello che Federico Chiesa non dovrà mai vestire la maglia della Juventus per non creare troppi malumori nella tifoseria. Intanto non si placano ancora le polemiche sul ...

Inter - indiscrezione dalla Spagna : Marotta avrebbe detto no al Barcellona per Lautaro : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato più volte decisivo dimostrando di non sentire il peso della pressione sulle spalle. Dopo un anno di apprendistato alle spalle di Mauro Icardi, infatti, il Toro è stato promosso come titolare inamovibile dell'undici di Antonio Conte, anche per l'infortunio subito da ...

Inter : Eriksen avrebbe rifiutato il rinnovo del Tottenham - Marotta sarebbe sul calciatore : L'arrivo di Mourinho al Tottenham ha portato entusiasmo e risultati alla società inglese che, dopo il successo in campionato, si è confermata in Champions League grazie alla vittoria in rimonta per 4 a 2 contro l'Olympiakos. Giocatore decisivo del match è stato sicuramente Harry Kane autore di una doppietta ma a cambiare la partita è stato l'ingresso nel primo tempo di Eriksen, che ha sostituito Dier. Mossa decisiva del tecnico portoghese che si ...

Inter – Dalla Champions al mercato - Marotta chiude le porte a Gabigol : “difficilmente farà parte del nostro progetto” : Marotta ha le idee chiare: l’ad dell’Inter chiude le porte a Gabigol Un’altra grande serata di Champions League è iniziata. Per quanto riguarda le italiane, occhi puntati sull’Inter, che rischia grosso e potrebbe essere eliminata in caso di sconfitta contro lo Slavia Praga. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni Sky: “salto qualità? Gara Dortmund da ...

Inter - Marotta elogia Lautaro Martinez e svela il futuro di Gabigol : “Salto di qualità? La gara di Dortmund ha detto che dobbiamo migliorare ancora e crescere”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro lo Slavia. “Abbiamo iniziato un percorso nuovo di crescita, lo stiamo vedendo in campionato e un po’ meno in Champions. Ma solo con il tempo ed esperienza si riuscirà ad alzare il livello”, aggiunge. Marotta ha ...

Inter : su Icardi ci sarebbe ancora la Juventus - Marotta potrebbe alzare il prezzo : In casa Inter in queste settimane si sta discutendo anche di quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi, seppur con qualche mese di anticipo. Il centravanti argentino è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Un riscatto che sembra tutt’altro che scontato. Per questo motivo la prossima estate potrebbe ripartire il tormentone di mercato relativo all’ex capitano ...

Inter - possibile accelerata per Eriksen : Marotta avrebbe incontrato l'agente a Milano : Sono tanti gli indizi che fanno pensare all'Inter nel ruolo di club più attivo nella prossima sessione di calciomercato. Innanzitutto a gennaio bisognerà assecondare le richieste di Antonio Conte che, in più circostanze, ha sottolineato come la rosa sia ridotta all'osso. Da parte sua, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha sottolineato come si farà di tutto per accontentarlo. Ma il dirigente nerazzurro si starebbe muovendo con forza ...

Inter - Gabigol verso il ritorno in Italia : Marotta potrebbe non cederlo al Flamengo : L'Inter gongola dopo l'esplosione di Gabriel Barbosa, detto anche Gabigol, con la maglia del Flamengo. L'attaccante è stato ceduto in prestito secco al club brasiliano a dicembre dello scorso anno quando il suo cartellino non era ambito, soprattutto in Europa. In questa stagione, però, il giocatore si è completamente rivalutato, trascinando il club alla conquista del campionato e della Coppa Libertadores. Ora si giocherà, sempre con la maglia ...

Marotta dà ragione a Conte : «Sì - la rosa dell’Inter è limitata» : L’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Torino dà ragione ad Antonio Conte che poche settimane fa aveva lamentato la ristrettezza della rosa della sua squadra, “l’Inter proverà a soddisfare le richieste dell’allenatore, ma non è detto che ci riesca”. Ma non solo, l’intervento di Marotta sembra una sponda diretta all’allenatore che aveva sollecitato l’intervento ...

Inter : nel mirino ci sarebbe Allan - Marotta vorrebbe inserire Vecino nell'operazione : Una delle priorità dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà quella di rinforzare il centrocampo. I nerazzurri hanno mostrato ancora qualche carenza in questa prima parte della stagione nonostante l'ottimo avvio che li vede secondi in classifica con trentuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista. Gli arrivi di Nicolò Barella e Stefano Sensi hanno dato nuova linfa in mediana ma il tecnico, complici gli infortuni, dispone di ...

Calciomercato Inter - tre nuovi colpi in arrivo a gennaio - Marotta cerca di chiudere per Matic - Vidal e Federico Chiesa : Sarà un Calciomercato scoppiettante quello dell’Inter a gennaio. Antonio Conte ha fatto richieste specifiche in particolare vuole assolutamente rinforzare il centrocampo e l’attacco. Sul taccuino di Marotta ci sono due centrocampisti dal livello assoluto, tutte e due in forza al Manchester United. Marotta e Ausilio stanno già trattando con gli agenti di uno dei due. Si tratta del forte centrocampista Matic. Il 31enne giocatore ...

Calciomercato Inter - Marotta pronto a far sognare i tifosi - a ore l’affondo decisivo per Arturo Vidal e Edison Cavani : Un giocatore nel taccuino sia dell’Inter che della Juventus che però potrebbe alla fine andare a finire proprio nel club nerazzurro è quello di Arturo Vidal. Il fortissimo centrocampista cileno potrebbe approdare già in nerazzurro a gennaio grazie alla forza economica dell’Inter e anche all’arrivo nelle casse nerazzurre di denaro fresco proveniente dalle vendite a titolo definitivo di Icardi al Paris Saint Germain e di Perisic al Bayern ...

Inter - Marotta pronto ad un colpo a parametro zero : si tratterebbe di Vertonghen : L'Inter sarebbe già al lavoro in vista della prossima estate oltre per la sessione di mercato di gennaio. I nerazzurri, infatti, vogliono muoversi con largo anticipo sui giocatori più ambiti sul mercato e non a caso nei giorni scorsi si è parlato di Federico Chiesa, cercato anche dalla Juventus, e Milinkovic-Savic. Ma il club meneghino sarebbe al lavoro anche sui parametro zero con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che già alla ...

Inter - il sogno di Marotta per giugno sarebbe Milinkovic-Savic (RUMORS) : L'inizio di stagione di Sergej Milinkovic-Savic è stato sicuramente positivo con la maglia della Lazio. Il centrocampista serbo ha un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e anche domenica scorsa è andato a segno contro il Lecce. In questa prima parte della stagione ha già realizzato due reti in dodici presenze e sembra destinato a superare i cinque gol messi a segno lo scorso anno. Il giocatore l'estate scorsa sembrava ...