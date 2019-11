Inchiesta “Buche d’Oro” | tangenti in contanti per lavori Nove arresti | in carcere anche

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) Per la statale 114 Orientale Sicula, il direttore dei, Contino, gia' destinatario della misura cautelare nella prima trdell'oggi indagato, e i direttori operativi posti sotto la sua vigilanza, Panzica e Gugliotta, avevano stretto un patto corruttivo con Perna, dipendente della Ifir. E' uno dei risultati della terza trache dell'della procura di Catania 'Buche d'oro', che ha visto 9 misure cautelari, in parte per indagati gia' destinatari di misure restrittive. Figuraun imprenditore napoletano, A.P., di 50 anni, tra i destinatari delle misure cautelari. All'imprenditore, difeso dall'avvocato Rosario Pagliuca, viene contestato il reato di corruzione. La misura cautelare delgli e' stata notificata all'alba dalla Guardia di Finanza di Caserta. L'imprenditore e' stato condotto nelnapoletano di Poggioreale. Iriguardavano ...

