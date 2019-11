In Piazza del Campidoglio | la mostra “Naked La disabilità senza aggettivi”

Sardine - lo sgambetto della Lega In Friuli gli soffia la Piazza in centro : Una pista da ghiaccio all’interno di un villaggio natalizio, i cui lavori di allestimento sono stati anticipati (rispetto alle iniziali delibere) dall’amministrazione comunale del Carroccio di ben 9 giorni. La Lega mette il bastone fra le ruote alla manifestazione regionale delle SardineFVG in programma oggi a Monfalcone alle 17 in piazza della Repubblic Segui su affaritaliani.it

Sardine - lo sgambetto della Lega In Friuli gli soffia la Piazza : Una pista da ghiaccio all'interno di un villaggio natalizio, i cui lavori di allestimento sono stati anticipati (rispetto alle iniziali delibere) dall'amministrazione comunale del Carroccio di ben 9 giorni. La Lega mette il bastone fra le ruote alla manifestazione regionale delle SardineFVG in programma oggi a Monfalcone alle 17 in piazza della Repubblic

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : la Coppa del mondo riparte con la gara a coppie. Bormolini e Sanfilippo a caccia del Piazzamento di prestigio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.02 E’ tutto pronto a Oestersund! Le ragazze sono pronte per il via. 12.59 Cercheranno di trovare il podio anche l’Austria (forte della consolidata coppia Hauser- Eder che ha già vinto nel 2017 questo format a Oestersund), la Germania (Preuss-Lesser) e l’Ucraina, che ha raggiunto il podio con Merkushyna e Tyshchenko nell’opening ...

Baseball - Mike Piazza : “Orgoglioso di essere il manager dell’Italia. Sono ottimista - ma bisogna lavorare. Vedo un futuro luminoso” : Da poco l’Italia del Baseball, dopo il secondo posto agli Europei e il rovinoso capitombolo nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 organizzato in casa, ha un nuovo manager. E non è uno qualsiasi: si tratta di Mike Piazza, 15 anni in MLB e 12 volte All Star, che ha avuto l’onore di vedersi ritirata la maglia numero 31 dai New York Mets. Piazza è stato presentato al Salone d’Onore del CONI, a Roma, nel suo ...

Taranto - i giovani dei Fridays for Future in Piazza coi lavoratori ex Ilva : “Basta saccheggi da parte delle multinazionali - battaglia per l’Italia” : Circa 5mila persone sono scese in piazza a Taranto per protestare controil piano di licenziamenti sostenuto dalla multinazionale franco-indiana AcelorMittal all’ex Ilva. Numerosa sia la presenza dei lavoratori tarantini dell’Unione sindacale di base sia quelli degli studenti, che sono scesi in piazza associando la mobilitazione dello sciopero globale per il clima (Fridays for Future) per chiedere una soluzione concreta al problema ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : quarta Piazza per il quartetto maschile : La terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong è iniziata senza gioie e senza podi per la Nazionale italiana. Da sottolineare ovviamente le tante assenze per le squadre di Marco Villa e Dino Salvoldi: praticamente tutti i big sono rimasti a rifiatare a casa. Prestazione comunque più che apprezzabile per il quartetto maschile di inseguimento a squadre che ha chiuso quarto: 3:56.698, crono più alto rispetto a quello ...

Il Black Friday dell'ambiente : in Piazza con gli studenti anche le "sardine" : Il giorno degli sconti "svuota-magazzini" è preso di mira dal movimento ambientalista Fridays For Future perché specchio di...

Piacenza - il leader delle Sardine in Piazza : “Non pensate che finisca tutto qui - basta alla politica che divide” : Tanti cartelli, canti antifascisti e cori anti-Salvini, ma nessuna bandiera politica sventolata. “Siamo nati per riportare la gente in piazza e la riflessione politica nelle conversazioni“, ha chiarito Mattia Santori, uno dei quattro fondatori del movimento delle Sardine, presente alla manifestazione a Piacenza. Nella città emiliana in cui la Lega ha raggiunto il 45.3%, piazza del Duomo ha contato circa duemila persone. L'articolo ...

Crisi Climatica - WWF : “I giovani della community WWF YOUng in Piazza con i Fridays for Future per il quarto Global Strike” : Venerdì 29 novembre si terrà la quarta manifestazione Globale per il clima organizzata dal movimento Fridays for Future, durante la quale i partecipanti, giovani e non, chiederanno con forza ai governi la fine dell’era dei combustibili fossili e di intraprendere azioni urgenti volte a fronteggiare la Crisi Climatica in atto. Il WWF YOUng, la rete di giovani attivisti del WWF estesa ormai in tutta Italia, sarà presente come sempre nelle ...

Formula 1 – Bottas sPiazza tutti - l’annuncio alla vigilia del Gp di Abu Dhabi è clamoroso : “il mio matrimonio è finito” : Valtteri Bottas annuncia la fine del suo matrimonio: sui social le parole del finlandese sui motivi del divorzio da Emilia E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. Domenica si correrà l’ultimo Gp dell’anno, durante il quale non mancherà sicuramente lo spettacolo. Giornata di importanti notizie… familiari: se Sebastian Vettel è costretto a saltare la conferenza stampa ...

L'albero di Natale sostenibile a Piazza del Duomo : Attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, sono le parole d'ordine del Natale milanese, che quest'anno in Piazza del Duomo fa spazio a un'installazione metallica con led a basso consumo energetico, e dice addio o arrivederci all'abete rosso che di solito, come anche l'anno scorso fu portato davanti alla Madonnina dalla Val di Sole, con i suoi 25 metri di altezza. I milanesi al momento sono divisi, come sempre quando ci sono delle novità ...

Partinico - la moglie dell’assassino di Ana di Piazza : “È mio marito - non l’abbandono” : "Mi potete dire tutto quello che volete, ma è mio marito, è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Pagherà". Parla Maria Cagnina, la moglie di Antonio Borgia, l'imprenditore di Partinico che ha ucciso a coltellate e bastonate la giovane amante incinta. La donna ha attribuito il crimine del marito a un 'momento di follia'.Continua a leggere

Le Sardine e il movimento anti-Salvini verso Napoli : attesi in migliaia in Piazza del Gesù : Il fenomeno delle Sardine prevede il pienone per l'appuntamento fissato per sabato 30 novembre 2019 alle ore 19 in piazza del Gesù a Napoli. L'attesa arricchisce il paniere delle Sardine, sembra infatti, che l'evento atteso per sabato conta sulla presenza di circa seimila Sardine napoletane. Antonella Cerciello, professoressa di Educazione fisica chiarisce che le Sardine rappresentano un "fenomeno", ben distino da un "movimento". Nate con il ...

I correntisti italiani delle banche estere obbligati a vendere i titoli di Piazza Affari : La richiesta motivata dalla stretta anti-evasione che impone regole severe e un monitoraggio delle operazioni