Il Torino vince e scaccia la crisi Un gol di Bremer regala i tre punti contro un buon

L'Inter espugna Torino : la squadra di Conte continua a vincere e non molla la Juve : L'Inter non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa: la squadra di Antonio Conte, difatti, ieri sera, sul campo del Torino, si è imposta per 3-0. I gol di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij e Romelu Lukaku hanno archiviato la pratica, regalando l'ennesimo risultato utile consecutivo. Trentaquattro punti conquistati sui trentanove a disposizione non possono essere un caso. Da quando il tecnico leccese siede sulla panchina nerazzurra, ...

LIVE Torino-Inter 0-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria convincente dei nerazzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Torino-Inter 0-3 GLI highlights DI Torino-Inter 0-3 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: TORINO (3-5-2): Sirigu 7; Izzo 5, Nkoulou 5, Bremer 4.5 (Ola Aina 5); De Silvestri 6, Meité 4.5, Lukic 5.5, Baselli 5 (Berenguer 6), Ansaldi 5.5; Belotti s.v. (Zaza 5), Verdi 5. All.: Mazzarri 5. INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6, De Vrij 7, Skriniar ...

Con "Open Mosque", la Città di Torino, nell'ambito del progetto europeo Clarinet, si è aggiudicata il premio come miglior progetto

Il Torino torna a vincere con Belotti e Berenguer : travolto il Brescia 4-0 : (LaPresse) - Il Toro ritrova il successo e lo fa a spese del Brescia. La formazione di Mazzarri travolge i lombardi al Rigamonti nell'anticipo delle 15 della dodicesima giornata di Serie A. Finisce 4-0 per i granata, con le doppiette di Belotti nel primo tempo (rigore al 17' e al 26') e del neoentra

Brescia-Torino 0-4 - Serie A calcio 2019-2020 : i granata tornano a vincere con le doppiette di Belotti e Berenguer - crisi nera per i lombardi : Il Torino torna a vincere dopo 6 partite di digiuno e lo fa demolendo in trasferta il Brescia di Fabio Grosso, sconfitto per 4-0 davanti al proprio pubblico del “Rigamonti” nel secondo anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I piemontesi hanno dominato in lungo e in largo aggredendo subito gli avversari, portandosi sul 2-0 nel primo tempo con la doppietta su rigore del “Gallo” Belotti, ...

Torino-Juve 0-1 : Sirigu paratutto ma de Ligt trova il colpo vincente : Con un gol di de Ligt, il suo primo in Italia, nel secondo tempo la Juventus batte il Torino 1-0, si aggiudica il derby e si riprende la vetta della classifica dopo il temporaneo sorpasso...

Torino-Juve 0-1 De Ligt - colpo vincente : Torino e Juventus si affrontano nel derby della Mole in programma oggi alle ore 20.45 per l'11a giornata di Serie A; i granata vivono un momento particolarmente difficile della propria stagione,...

Calciomercato Juventus - Don Balon : CR7 vorrebbe convincere Haland ad andare a Torino : La Juventus è pronta ad affrontare una settimana densa di impegni importanti. Si parte con il derby di Torino di stasera, 2 novembre, si proseguirà mercoledì con la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca ed infine Juventus-Milan che si disputerà domenica 10 novembre. Al di là del calcio giocato, però, continuano a giungere voci di mercato relative a trattative che potrebbero decollare l'anno prossimo. La Juventus guarda sempre con ...

Risultati Serie A 9ª Giornata – Atalanta travolgente : 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna - male Napoli e Torino : Atalanta pazzesca, 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna, pari per Napoli e Torino: i Risultati dei match della 9ª Giornata di Serie A Poker di partite nel pomeriggio domenicale della 9ª Giornata di Serie A ricca di gol e verdetti importanti. Apre le danze la vittoria del Bologna sulla Sampdoria: Palacio e Bani regalano il terzo successo stagionale ai felsinei che si allontanano dalla zona retrocessione e certificano, una domenica di ...

E' scattato un Controllo della Guardia di finanza a Torino al liceo classico Vincenzo Gioberti, in via Sant'Ottavio.

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : Daniel Grassl magistrale! L’azzurro vince la tappa e vola alle Finali di Torino : Missione Compiuta. Daniel Grassl ha staccato il biglietto per le Finali di Torino vincendo l’ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, in corso di svolgimento alla Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Il talento altoatesino non ha deluso le aspettative, mandando in visibilio tra le mura amiche gli spettatori inaugurando il suo bellissimo programma interpretato sulle note delle ...

Calcio : annullata la squalifica di Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi - il Torino vince l’appello : Il ricorso del Torino ha successo: Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi, dopo esser stati espulsi dalla panchina durante l’incontro dei granata contro il Parma, potranno dunque tornare regolarmente a sedersi sul ponte di comando della loro squadra già da questa domenica, nella partita contro il Napoli. Originariamente la sanzione prevedeva la squalifica di un turno tanto per Mazzarri quanto per Frustalupi, ma la Corte d’Appello ...