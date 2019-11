Il Segreto | anticipazioni spagnole | Raimundo sospetta che Francisca sia nascosta da Isabel

Anticipazioni Il Segreto : puntate prossima settimana - 1-6 dicembre : Il Segreto, Anticipazioni nuove puntate: Francisca rischia la vita Nelle nuove puntate de Il Segreto, Carmelo, disperato per la morte di Adela, se la prenderà con Donna Francisca. Raimundo racconterà all’uomo che la Montenegro non è immischiata nella morte della maestra, ma lui non si fiderà. Carmelo nelle prossime puntate de Il Segreto scoprirà che la macchina in cui si trovava la moglie era stata manomessa. Durante una passeggiata in ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2019: Raimundo assicura a Severo che Donna Francisca non ha colpe nell’incidente che ha provocato la morte di Adela… Carmelo, nonostante tutto, resta convinto della colpevolezza della Montenegro… Raimundo ha paura che Carmelo colpisca Francisca e la sua famiglia e quindi ordina a Mauricio di scortare Maria e Fernando (che andranno a stare a La Habana). Il ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : diagnosi senza speranza per Maria - ma il medico è un impostore! : Il medico chiamato da Fernando per visitare Maria, non da speranze alla ragazza. Quello che la Castaneda non immagina però, è che lo specialista è in realtà un impostore al soldo del Mesia.

Il Segreto anticipazioni : MARIA contro DORI : Durante le prossime settimane di programmazione de Il Segreto, MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) ne passerà di cotte e di crude: la ragazza non si rassegnerà facilmente all’idea di avere perso per sempre l’uso delle gambe e la situazione, già abbastanza difficile, si complicherà a causa delle interferenze dello “psicopatico” Fernando Mesia (Carlos Serrano). Il Segreto, notizie: Fernando si prende gioco di MARIA Le ...

Anticipazioni Il Segreto al 15 dicembre : Antolina precipita dal burrone e muore : Le puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 9 al 15 dicembre concederanno ampio spazio al triangolo formato da Elsa, Isaac e Antolina. Il lungo filone narrativo che tiene banco da mesi, infatti, giungerà al termine con il tentativo di Antolina di ottenere vendetta e la sua successiva morte in una circostanza rocambolesca. La caduta dal dirupo, dopo il suo tentativo di uccidere Isaac, non lascerà dubbi in merito al suo decesso che ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO tende una trappola a CARMELO : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, la morte di Adela Arellano (Ruht Llopis) darà inizio ad una complicatissima trama; come abbiamo già avuto modo di anticipare, CARMELO Leal (Raul Pena) vorrà infatti vendicare ad ogni costo la scomparsa della consorte e, proprio per tale ragione, si convincerà della colpevolezza di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Le indagini di Irene (Rebeca Sala) e Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) daranno però uno ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Raimundo e Irene sospettano di Fernando - ma... : Raimundo e Irene fanno squadra per scoprire chi è il vero responsabile delle due tragedie che hanno funestato Puente Viejo. I loro sospetti ricadono su Fernando, ma in realtà...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2019: Severo riabbraccia finalmente Irene… Carmelo vuole vendetta per la morte violenta di Adela. Fatto sta che Mauricio alla fine non aveva voluto manomettere la macchina e quindi resta ora da capire chi sia il responsabile di quanto avvenuto… Tutta Puente Viejo dà l’addio alla maestra Adela… Raimundo affronta Severo… Carmelo ingaggia un ...