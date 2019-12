Il rischio del ricatto dei mercati

it.insideover

(Di sabato 30 novembre 2019) Sulla condotta italiana sul tema della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il cosiddetto “fondo salva-Stati”, tutto si può dire fuorché si sia contraddistinta per chiarezza e coerenza. Silenzi e reticenze tra i due esecutivi Conte e il Parlamento, un premier che agisce in autonomia come del resto fatto già in altri dossier cruciali (vedasi Spygate), partiti (la Lega) che come non accorgendosi di aver governato nella fase di negoziazione della riforma gridano al tradimento e altri rientranti nel governo (Pd e Italia Viva) desiderosi di intestarsi la riforma. Tutto questo mentre tra esponenti del mondo economico e analisti il numero degli scettici su una riforma che si annuncia costosa e controproducente per il Paese continua a aumentare: alti esponenti della classe dirigente come Paolo Savona (Consob) e Ignazio Visco (Bankitalia) hanno espresso scetticismo, seguiti dalla ...

pierofassino : I nostri soldi per salvare le banche tedesche ? Una colossale bufala. Viste le dimensioni del nostro debito pubblic… - lofioramonti : Non sono assolutamente ammissibili condotte che mettano a rischio la fiducia della comunità scolastica. A tutela de… - stazzitta : Spiegami come devono essere le donne per fare sentire orgogliose di essere donne altre donne, evitando loro il risc… -