Il “regalo” franco-tedesco per colpire l’Italia

(Di sabato 30 novembre 2019) Più passano i giorni e più emergono clamorosi retroscena sul Mes. Il Meccanismo europeo di stabilità non è un regalo impacchettato da Bruxelles la scorsa estate e recapitato all’Italia qualche settimana fa. Dietro alle dichiarazioni ufficiali provenienti dall'”alto” c’è in realtà una lunga storia che merita di essere ricostruita, ed è quella che ripercorre le tappe che hanno portato i signori d’Europa a mettere a punto un modo subdolo per disinnescare eventuali crisi bancarie. Il Fondo salva-Stati, fatto passare come un trattato utile e necessario, non ha in realtà niente di salvifico, visto che nasce con l’intenzione celata di rimpinguare le casse degli istituti di credito a un passo dal crac prelevando il necessario da quei poveri Paesi che dovessero mai rivolgersi al Mes. Ma soprattutto, questo meccanismo killer ha attraversato una lunga gestazione ...

