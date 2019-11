Il presidente del Suriname | Desi Bouterse | è stato condannato a 20 anni di carcere per

Gianmario Crescentino (Deloitte) nuovo presidente revisori contabili : Crescentino, 58 anni, è entrato per la prima volta a far parte del Consiglio Direttivo di Assirevi nel 2005

Incontro SSC Napoli-squadra : prefissati i tre obiettivi da raggiungere. Discorso di unità del presidente condiviso dai calciatori! : Incontro Napoli, Discorso di unità da parte del presidente De Laurentiis con i calciatori che hanno condiviso tutto. prefissati i tre obiettivi da raggiungere Il giornalista Diego De Luca è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il presidente ha fatto un Discorso di unità ed è stato condiviso ...

Bologna. Rita Ghedini è la nuova presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane : Rita Ghedini è la nuova presidente pro tempore dell’Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna. Prende il posto di Massimo Mota

Il futuro degli smartphone HONOR è strettamente legato al 5G - parola del presidente Zhao Ming : In futuro gli smartphone HONOR della serie V, Play e X avranno tutti connettività 5G L'articolo Il futuro degli smartphone HONOR è strettamente legato al 5G, parola del Presidente Zhao Ming proviene da TuttoAndroid.

In Sudan è stata approvata una legge per sciogliere il partito dell’ex presidente Omar al Bashir : Il governo di transizione del Sudan ha approvato una legge per sciogliere il partito dell’ex presidente Omar al Bashir, deposto con un colpo di stato lo scorso aprile dopo 30 anni di governo. La legge prevede che venga nominata una

Luis Lacalle Pou è stato eletto presidente dell’Uruguay : Luis Lacalle Pou, leader del conservatore Partido Nacional, è stato eletto presidente dell’Uruguay al secondo turno delle presidenziali; Daniel Martínez, il suo candidato rivale, leader della coalizione di sinistra Fronte Ampio, ha ammesso la sconfitta su Twitter. Domenica, il giorno

“Pocho Lavezzi giocherà ancora” lo afferma Ricardi Carloni vicepresidente del Rosario Central : “Pocho Lavezzi giocherà ancora” “Pocho Lavezzi giocherà ancora”- A poche ore dall’annuncio di Ezequiel Lavezzi di ritirarsi dal calcio giocato, il Vice Presidente Ricardi Carloni del Rosario Central, squadra argentina della città di Rosario dove tra l’altro il Pocho è nato, ritiene che l’ex Napoli tornerà a giocare nella squadra della sua città dove non ha mai indossato la casacca. Dice ...

Napoli e la sua crisi – Il presidente dell’AIC - Damiano Tommasi - parla della situazione in casa azzurri : Napoli e la sua crisi Napoli e la sua crisi. All’indomani della bella gara giocata dal Napoli all’ Anfield Road di Liverpool (Liverpool Napoli 1-1, ndr.) per la penultima giornata a gironi della Champion’s League e che vede i nostri ragazzi ad 1 punto dalla qualificazione agli ottavi di finale, l’attenzione si sposta di nuovo su quanto succede nel club azzurro in riferimento a ciò che ha scatenato ...

Anna Bottinelli è la nuova presidente dei “Monuments Men” - i cacciatori delle opere trafugate dai nazisti : É fiorentina, ha 32 anni, ha già alle spalle una carriera ricca di successi ed è stata appena nominata alla guida dei “Monuments Men” americani, ovvero i cacciatori di opere d’arte trafugate dai nazisti, resi celebri dal film di George Clooney. La “Monuments Men foundation for the Prevention of Art” è un’istituzione mondiale che opera con l’obiettivo di ricercare e ...

Zhao Ming - presidente di HONOR - non è persuaso dalla moda del momento : niente sensori da 108 MP per i suoi smartphone : Il Presidente HONOR critica la presenza dei sensori da 108 MP negli smartphone di nuova generazione L'articolo Zhao Ming, Presidente di HONOR, non è persuaso dalla moda del momento: niente sensori da 108 MP per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Rissa alla Camera sul Fondo Salva Stati - il presidente Fico : “Spettacolo indecente a cui hanno assistito anche ragazzi delle scuole” : “Quello che è successo nell’Aula della Camera è inaccettabile“. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico è intervenuto con una nota per condannare la Rissa avvenuta tra i banchi parlamentari nel pomeriggio mentre si stava discutendo il decreto Sisma. Al centro della polemica il Fondo Salva Stati e le accuse reciproche tra maggioranza e opposizioni. Durante la discussione, i parlamentari hanno lasciato i banchi e si sono ...

Carmelo Barbagallo - ex dirigente della Banca d’Italia - è il nuovo presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano : Papa Francesco ha nominato Carmelo Barbagallo, 63 anni ed ex Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, nuovo presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano. Prende il posto dell’avvocato svizzero René Brulhart, il cui mandato è scaduto

Elisa Isoardi - da La prova del cuoco alla politica : "presidente De Luca - ti amo. Sono pronta a candidarmi" : "Presidente, ti amo". Firmato Elisa Isoardi. Una clamorosa "discesa in campo" per la conduttrice de La prova del cuoco, su Rai 1, che mostra su Instagram tutta la sua passione (politica?) per Vincenzo De Luca, il governatore Pd della Campania. La Isoardi, in una story, ha detto chiaro e tondo: "Pres

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno più di un sospetto - Grillo e Zingaretti hanno chiuso un accordo per la nomina a presidente della Repubblica di Romano Prodi : Giorgia Meloni non ha perso tempo e dopo l’incontro di Grillo a Roma con l’ambasciatore cinese ha chiesto lumi. In particolare la leader di Fratelli d’Italia vorrebbe sapere che tipo di relazione politica c’è tra il M5S e il governo cinese. Giorgia Meloni si chiede: “Cosa è andato a fare Beppe Grillo in Cina? Deve riferire subito in Parlamento. Gli italiani devono sapere”. Secondo molti osservatori Grillo sta sempre più ...