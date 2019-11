Il Paradiso delle Signore | anticipazioni lunedì 2 12 | Luciano e Silvia di nuovo felici

Spoiler Il Paradiso delle signore - puntata 2 dicembre : Clelia torna dopo la morte di Oscar : Sarà un inizio settimana all'insegna delle sorprese quello che attenderà i telespettatori de Il Paradiso delle signore. Nella puntata in onda lunedì 2 dicembre, infatti, si rivedrà a Milano una vecchia conoscenza dei magazzini. Sarà niente meno che Clelia Calligaris a fermarsi davanti alle vetrine, visibilmente indecisa sul da farsi. Le ragioni della sua apparizione, purtroppo, non saranno affatto positive. Saranno Vittorio e Marta a scoprire ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni dal 9 al 13 dicembre : Marta ha un malore : : Il Paradiso delle Signore 4 continua a stupire i suoi telespettatori con nuove avventure per i personaggi della Milano degli anni '60. Nella settimana che va dal 9 al 13 dicembre, Federico dirà ai suoi genitori che non potrà raggiungerli per Natale, mentre Clelia riprenderà il ruolo da capocommessa, almeno provvisoriamente. Ludovica non si rassegnerà e continuerà ad insistere con il suo desiderio di stare con Riccardo, mentre Marta inizierà ad ...

Il Paradiso delle Signore : ecco cosa è successo dalla prima stagione a oggi : Ripercorriamo insieme tutte le vicende legate a Il Paradiso delle Signore. dalla prima serie, con l'amore tra Teresa e Pietro, alla favola di Vittorio e Marta.

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : SALVO e MARCELLO - nuova idea per il lavoro : A Il Paradiso delle Signore, dopo la notizia della perdita di lavoro, per Salvatore (Emanuel Caserio) si prospettano tempi bui. La fiction daily di Rai 1 ci annuncia infatti un periodo di crisi tra il giovane Amato e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Come si evince dalle puntate già viste, la fine del lavoro in caffetteria sarà motivo di grossi problemi per il giovane cameriere, desideroso più che mai nel voler creare una famiglia insieme alla sua ...

