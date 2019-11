Il padre di Luca Sacchi | Tra Princi e Anastasyia notammo un' intesa | ma mio figlio

Luca Sacchi - il padre : "Ora si spiega l'allontanamento di Anastasiya Kylemnyk. Deve pagare" : Il quadro è cambiato. Radicalmente. Si parla dell'omicidio di Luca Sacchi, per il quale ora, tra gli indagati, figura la fidanzata, Anastasiya Kylemnyk. La sua versione non ha mai convinto gli inquirenti, che ora hanno ufficializzato la sua iscrizione al registro degli indagati. E non è tutto: in co

Omicidio Luca Sacchi - i dubbi del padre sulla fidanzata e l’amico : “Anastasia e Princi? Dai loro comportamenti nascondono qualcosa” : Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, “probabilmente” nasconde qualcosa “visti i suoi comportamenti“. Ma gli stessi dubbi valgono anche per l’amico Giovanni Princi che “avrebbe dovuto pensare a Luca e non a spostare una macchina“. Un mese dopo l’Omicidio di suo figlio, il padre Alfonso in un’intervista al Messaggero racconta le domande che ancora si pone su quali siano i contorni di quanto ...

Il padre di Luca Sacchi : "Anastasia era ormai distaccata. Princi? Non un vero amico con Luca. Ci nascondono qualcosa" : “Perché mio figlio è stato ammazzato? Lui era il mio orgoglio”, sono le parole di Alfonso Sacchi, padre di Luca, ad ormai oltre un mese di distanza dall’omicidio del figlio 24enne, avvenuto fuori da un locale della zona Appio Latino a Roma. Per il delitto sono accusati Valerio Del Grosso e il suo complice, Paolo Pirino. Resta da fare chiarezza anche su Anastasia, la fidanzata del personal trainer. Oggi il padre ...

Il padre di Luca Sacchi : "Mio figlio era un ragazzo pulito" : “Ad oggi non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Luca, ma abbiamo deciso di incontrare i giornalisti per correggere il tiro sulla dinamica della vicenda e chiarire alcuni aspetti raccontati in modo non corretto”, Paolo Salice, avvocato della famiglia di Luca Sacchi anticipa di pochi minuti l’intervento di Alfonso Sacchi, il padre del ragazzo ucciso la sera di mercoledì 23 ottobre nel ...