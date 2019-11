Il Green New Deal offre opportunità per le imprese

Le buone intenzioni e tutti i limiti del Green New deal europeo : Roma. Il nuovo corso verde dell’Europa poggia al momento su una scatola vuota. Del “Green new deal”, che è uno dei pilastri su cui la nuova Commissione europea ha fondato il programma del suo mandato, non si sa in effetti ancora nulla. Non sono noti i costi di tale ambizioso piano né le misure con c

La promessa di von der Leyen : «Mille miliardi per il Green New Deal europeo» : Il nuovo esecutivo comunitario viene promosso con 461 voti a favore su 707 presenti (voto contrario della Lega). La priorità: un maxi-piano di investimenti sostenibili da 1.000 miliardi che sarà presentato

ILVA/ Cdp e Green New Deal - l'operazione che può accontentare tutti : Giuseppe Conte non esclude l'intervento pubblico per l'ex ILVA, ma questo non vuol dire che ArcelorMittal se ne vada da Taranto

Ex Ilva - il governo studia incentivi Green e newco a partecipazione pubblica : Il ministro Gualtieri: «rilancio possibile». L’azienda :«avanti con il confronto». Piano per la decarbonizzazione, con ipotesi newco a partecipazione pubblica. Sullo scudo si tratta

Ex Ilva - il governa studia incentivi Green e newco a partecipazione pubblica : Il ministro Gualtieri: «rilancio possibile». L’azienda :«avanti con il confronto». Piano per la decarbonizzazione, con ipotesi newco a partecipazione pubblica. Sullo scudo si tratta

Dl Clima : approvazione in Senato - “primo pilastro del Green New Deal” : Il Senato ha approvato, con modifiche, il ddl di conversione del “Decreto Clima” con 136 voti favorevoli, 93 contrari e due astensioni. Il provvedimento ora passa all’esame della Camera. Tra le altre cose, il testo contiene misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, e misure per incentivare la mobilità ...

L'Ilva sia la prima sperimentazione del Green New deal di cui tanto si parla : Ero a Genova, prima da sindacalista poi da assessore, quando si decise di superare l’area a caldo dell’acciaieria di Cornigliano. Dopo anni di conflitto fra le ragioni del lavoro e quelle della vivibilità del territorio. Ci vollero anni, ma alla fine vinsero le ragioni del movimento delle donne di Cornigliano, spesso mogli e figlie di operai, che non sopportavano più le polveri dell’acciaieria sui panni stesi ad ...

Assosistema : “Green New Deal sanità parte da incentivi per imprese” : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La svolta Green per il settore dei servizi alla sanità si sta concretizzando con l’approvazione del provvedimento normativo dei Cam, Criteri Minimi Ambientali per gli appalti di Lavanolo (‘lavaggio e noleggio della biancheria’) in ambito sanitario che rappresenta un punto di partenza molto importante perché definisce i prerequisiti e un sistema premiale proprio per quegli attori che ...

Assosistema : bene Green New Deal ma serve piano di governance : Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Dal New Deal di Roosevelt al Green New Deal presentato in Legge di Bilancio. bene lo stanziamento di risorse economiche per progetti orientati alla sostenibilità ambientale. Quello che serve ora è un sistema di governance che orienti le imprese e i consumatori verso scelt

Assosistema : bene Green New Deal ma serve piano di governance : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Dal New Deal di Roosevelt al Green New Deal presentato in Legge di Bilancio. bene lo stanziamento di risorse economiche per progetti orientati alla sostenibilità ambientale. Quello che serve ora è un sistema di governance che orienti le imprese e i consumatori verso scelte di riuso e di riduzione dei rifiuti”. Così il presidente di Assosistema Confindustria Marco Marchetti ha aperto oggi i ...

A Rimini i protagonisti del Green New Deal : Perchè ci sia davvero un Green New Deal serve cambiare marcia, in tutto il mondo. Sara' questo il messaggio forte che partirà da domani

Plastic tax - Renzi dice sì al Green New deal e poi fa diversamente. Un’ipocrisia intollerabile : La battaglia di Matteo Renzi sulla Plastic tax, al di là del merito che ora è avvolto dalla parolina magica “rimodulazione”, rivela prima ancora che un atteggiamento di politica fiscale una precisa scelta di campo. E’ lo stesso Renzi che indicava, già nella conferenza stampa del 13 agosto con cui ha dato il via al Conte 2, l’economia circolare e il green new deal come terreno comune di un’intesa del centrosinistra ...

Gli Stati generali della green economy per un Green New Deal : Dedicati al green New Deal e alla sfida climatica, si terranno, nell’ambito di Ecomondo a Rimini il 5 e 6 novembre, gli Stati generali della green economy. Anche quest’anno sarà presentata la Relazione sullo stato della green economy, curata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che contiene un focus sui costi della crisi climatica in Italia, un approfondimento sui cambiamenti in atto del sistema energetico e sulla ...

Green New Deal : ecco cos’è il piano che renderà l’Italia più sostenibile : Un’Italia più verde. E’ questo l’obiettivo “primario” del governo Conte bis che punta alla realizzazione di un promuovendo la rigenerazione urbana, riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici. Nel discorso per ottenere la fiducia alla Camera, il premier Conte ha parlato di una politica ambientale a tutto campo con ...