Il “Grande Carrello” arriva al Teatro Quarticciolo

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il 6 e 7 dicembre lo spettacolo di (e con) Claudio Morici, tratto dal libro di Fabio Ciconte e Stefano Libertia Roma. Per svelare i segreti che si nascondono dietro lo scaffale dei supermercati. Il 6 e 7 dicembrea Roma “Il grande, lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Claudio Morici, patrocinato dall’associazione Terra! e tratto dall’omonimo libro di Fabio Ciconte e Stefano Liberti (Laterza, 2019). Sul palco del(h. 21) l’attore guiderà lo spettatore in un vorticoso viaggio tra gli scaffali dei supermercati, alla scoperta di chi c’è davvero dietro il cibo che tutti i giorni portiamo in tavola. Con la sua travolgente ironia, Morici riesce a cogliere con tragicomica precisione i tratti salienti del carattere e del comportamento di noi consumatori, divisi fra l’ingenuità, la dietrologia, il culto, la ...

