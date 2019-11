ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Su IlAngelo Rossi scrive dell’incontro di ieri tra De Laurentiis e i calciatori del Napoli. Un chiarimento di circa un’ora, dai toni pacati, in cui però “i calciatori non hanno fatto mancare le proprie osservazioni su alcuni comportamenti del club poco graditi”. Il presidente ha scelto la linea morbida. Prima i complimenti per la partita contro il Liverpool, poi a chiesto e ottenuto spiegazioni sull’ammutinamento e infine, pur ribadendo le multe, ha messo da parte il ricorso al tribunale ordinario per i danni d’immagine. Inoltre ha anche paventato la possibilità di colmare le multe con premi Champions. “Ciro,a nome di tutti hanno provato a ricucire lo strappo, ammettendo in parte ledel gruppo. Hanno promesso quello che il presidente voleva ascoltare: massimo impegno in campionato per risalire una ...

napolista : Il Giornale: Mertens, Koulibaly e Callejon ammettono le responsabilità e promettono risultati in campionato Nel cor… - KeviNapolitano : @_SiGonfiaLaRete Il mattino è lo stesso giornale che diceva 'Mertens ha detto sì all'Inter' 2 settimane fa.. Ma pe… -