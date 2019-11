Il derby lombardo è dell' Atalanta | asfaltato il Brescia per 3-0 Sesto ko consecutivo

Basket - Serie A 2019-2020 : derby lombardo senza storia - Brescia supera Varese per 91-74 : Nell’ottava giornata della Serie A di Basket 2019-2020 la Germani Brescia vince il derby lombardo superando l’Openjobmetis Varese con il punteggio di 91-74. Ottima prestazione collettiva per la Leonessa, che prende in mano a partire dal secondo quarto la gara e amministra agevolmente nel secondo tempo. Con questa vittoria Brescia sale a quota 10 punti in classifica, mentre Varese rimane inchiodata a quota 6. Per i padroni di casa da ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la Virtus Bologna si impone nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Milano supera Varese in quello lombardo : In questa settima giornata di Serie A Basket 2019-2020 si sono tenuti due derby, quello emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Bologna e quello lombardo tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andati. GRISSIN BON Reggio EMILIA – Virtus Bologna 59-79 (15-21, 16-19, 11-18, 17-21) La Virtus parte col piede giusto e segna i primi punti della partita con una bomba di ...

LIVE Brescia-Inter - Serie A in DIRETTA : derby lombardo al ‘Rigamonti’ : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Brescia-Inter – Le probabili formazioni di Brescia-Inter – La presentazione del 10° turno Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brescia-Inter, match valido per il turno infrasettimanale (decima giornata) del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte sono reduci dal pari interno contro il Parma. Un’occasione sprecata dalla Beneamata ...