agi

(Di sabato 30 novembre 2019) I fan diWars attendono con trepidazione il 18 dicembre, quando nelle sale di tutto il mondo sarà proiettato l'capitolo di quella che è probabilmente la saga, inaugurata nel 1977, più lunga e coinvolgentea storia del cinema. Una data storica dunque e chiaramente l'attesa fa la sua parte contribuendo a trasformare una curiosità in una vera e propria ossessione. Un giocoe parti che rischiava di rovinarsi in maniera quasi catastrofica quando qualche tempo fa una copia deldi “Wars: L'ascesa di Skywalker” è finita in vendita su. A raccontare l'imprevisto, incapace di nascondere il fastidio, il regista JJ Abrams al popolare show radiofonico “Good Morning America”. “Uno degli attori, - sostiene Abrams - non dirò il suo nome anche se vorrei, l'ha lasciato sotto il suo letto ed è quindi stato trovato da qualcuno che si occupavae pulizie che ...

lillydessi : Il copione dell'ultimo film di Star Wars è finito all'asta su Ebay - lillydessi : Il copione dell'ultimo film di Star Wars è finito all'asta su Ebay - FRANCESC0PAGANO : RT @Agenzia_Italia: Il copione dell'ultimo film di Star Wars è finito all'asta su Ebay -