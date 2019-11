Il consigliere dell' ultradestra a Trieste | «La Segre ha detto che Gesù era ebreo Da

Violenza sulle donne - il consigliere leghista La Morgia : "Il 90% delle denunce è falso" : Umberto La Morgia è un consigliere della Lega al Comune di Casalecchio di Reno, che si trova alle porte di Bologna e dove dunque ora c'è pieno clima di campagna elettorale. Ieri, però, La Morgia ha fatto un brutto passo falso. Come si dice in questi casi: ha perso una buona occasione per stare zitto. Nella giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, l'acuto La Morgia ha pensato bene di virare il discorso:"Il 90% delle denunce di ...

