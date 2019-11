Il Brescia perde contro l’Atalanta e la curva invoca l’ex allenatore Eugenio Corini

ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Ilcon l’Atalanta per 3 gol a 0 e la, per protesta, scandisce il nome del vecchio. In tanti hanno abbandonato lo stadio prima del termine. Quando si è capito che sarebbe finita male. Molti addirittura prima di vedere il terzo gol, firmato Ilicic. La situazione, in casa, non è per niente serena. I giocatori, al termine della partita, hanno comunque ringraziato il pubblico presente. Ma tenendosi a debita distanza dalla, dalla quale provenivano i fischi. Il, dopo 14 giornate, ha solo 7 punti in classifica. Nemmeno oggi è arrivata la svolta tanto attesa e la contestazione travolge soprattutto l’Grosso. Il tecnico, però, si difende in conferenza stampa. “Dopo il primo gol siamo stati in grado di reagire e abbiamo creato delle occasioni.ci è stata superiore ma salvo il secondo tempo dei ...

