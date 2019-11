Ibrahimovic – Napoli prima scelta | la sua strategia per vestire l’azzurro

forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019) Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, tramite le colonne de Il Corriere dello Sport, scrive in merito alle possibili alternative riguardanti ZlatanZlatannon ha mai nascosto il suo desiderio dila maglia delper diventare l’idolo del popolo di Diego Armando Maradona. Secondo Pedullà lo svedese attende la mossa del, per questa ragione ancora non ha firmato per giocare altrove. L’ex PSG e Barcellona ha come alternative più concrete il Milan, che gli offre un contratto di 6 mesi, ed il Bologna di Sinisa Mihajlovic. “Quella di Ibra magari può essere una: aspettare che il, club che aveva messo in cima alla lista dei desideri, cancelli i recenti problemi, compresa l’eventuale necessità di liberarsi di un attaccante tra quelli in scadenza. Il discorso coinvolge in modo ...

