' I Medici' | al via la terza stagione | Montanari | Marchesi e Neri Marcorè tra le new entry

Sanità - via libera del Cdm al nuovo contratto nazionale : cosa cambia per Medici e infermieri : Dal Consiglio dei ministri è arrivato l'ok al nuovo contratto nazionale del comparto sanitario: si tratta del contratto dell'area Sanità nel triennio 2016-2018 che riguarda circa 130mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie, per un "beneficio medio complessivo di circa 190 euro al mese".Continua a leggere

Genova - muore di meningite fulminante a 27 anni. I Medici : “Il batterio l’ha uccisa in sei ore”. Avviata profilassi per amici e parenti : È morta sei ore dopo l’arrivo in ospedale per una meningite fulminante Ilaria Caccia, genovese di 27 anni che gestiva insieme al padre la Passeggiata Librocaffè nel centro storico di Genova. A uccidere la giovane meningococco che le è entrato nel sangue e “in poco tempo ha preso possesso del suo corpo – ha detto Matteo Bassetti, primario di infettivologia del policlinico – . È stata un’infezione devastante, una ...

Bolzano - via libera ai Medici che non parlano italiano : protesta della Fnomceo : Sanità altoatesina ancora sotto i riflettori. Dopo i lugubri manifesti con l'uomo morto perché “il medico non sapeva il tedesco”, un'altra iniziativa arriva a minare l'unitarietà del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una Legge provinciale che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chiede al Governo di esaminare e, nel caso, impugnare.Continua a leggere

Incidente a Musile di Piave : Alberto Antonello resta in coma - Medici rinviano il risveglio : Il ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente stradale di Musile di Piave in cui ha perso la vita la fidanzata di 18 anni, Giulia Zandarin, resta ricoverato nel reparto di Rianimazione nell'ospedale dell'Angelo di Mestre dove i medici lo tengono sedato e in coma a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.Continua a leggere

Pavia - riparte il 5 novembre il Master in Medicina Estetica con Sgarbi e Melfa : Estetica, bellezza e salute saranno i punti fondamentali di indagine e approfondimento che caratterizzeranno la lectio magistralis del critico d'arte Vittorio Sgarbi intitolata “L’arte della bellezza, la bellezza dell’arte”, a cura del Master biennale di II livello di Medicina Estetica e del Benessere che si svolgerà martedì 5 novembre, a partire dalle 18:00, all'interno dell'Aula Magna del Collegio Ghislieri dell'Università, a Pavia. Arte e ...

Cisl Medici Ragusa Siracusa : viaggio a 360 gradi : Carenze di figure professionali,dotazioni organiche incomplete,concorsi disertati, turni di lavoro. Incontro Cisl medici Ragusa Siracura

UPS e la farmaceutica CVS avviano le consegne di Medicinali via drone : L’azienda di logistica UPS, tramite la sua sussidiaria UPS Flight Forward, ha siglato un accordo con la casa farmaceutica CVS Pharmacy (sussidiaria di CVS Health Corporation) per la consegna di medicinali tramite drone. Il programma includerà la consegna di prescrizioni e di prodotti in vendita al dettaglio sia presso aziende sia nelle case di privati cittadini, clienti di CVS Pharmacy. Questo accordo è di grande rilevanza, perché UPS ...

Tumori : nanoMedicina personalizzata contro il cancro - al via il progetto “Cathena” : Lo studio e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche combinate volte ad aumentare selettivamente nel tessuto malato la quantità di farmaci antitumorali, modificando opportunamente lo stato fisiologico della parte interessata dal tumore prima della somministrazione dell’agente terapeutico. E’ l’obiettivo del progetto Cathena – Cancer THErapy by Nanomedicine, che punta a verificare, a livello preclinico, la possibilità di ...

“Ho un tumore” - prof invia certificati Medici per non andare a scuola ma era tutto falso : L’insegnante di 36 anni che abita a Reggio Calabria aveva ottenuto un incarico a tempo determinato in una scuola in provincia di Vicenza ma per l'intero anno nessuno lo ha visto a causa di una grave malattia attestata dai certificati medici. Per le Fiamme Gialle i documenti però sarebbero tutti falsi e per questo l'uomo ora è accusato di truffa allo Stato,Continua a leggere