Hamilton alla Ferrari | è tutto vero! Due incontri tra Elkann e Lewis | il Cavallino

Dalla Formula 1 alla MotoGp - Zanardi svela : “stimo Hamilton - Vettel non ha la dote della misura. Marquez? Non ha rivali” : Il pilota italiano e campione paralimpico di handbike ha parlato di Formula 1 e MotoGp, esprimendo il proprio punto di vista su entrambe le categorie E’ volato fino in Giappone per sentire sulla propria pelle l’adrenalina che solo la velocità sa regalare, partecipando all’evento Super GT x Dtm Dream Race, la (doppia) ‘gara dei sogni’ svoltasi ieri al Fuji. LaPresse Alex Zanardi ha preso il via al volante di ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “non avevo il passo per essere in pole. Domani attenzione alla temperatura” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Mercedes ammette di non aver avuto il passo per la pole position Lewis Hamilton ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gp del Brasile. Il pilota britannico, già campione del mondo per la stagione corrente, si è classificato alle spalle di Max Verstappen e Sebastian Vettel, sottolineando ai microfoni di Sky Sport di non aver avuto il passo per ...

Formula 1 – Dal messaggio di Alonso alla questione rinnovo - Hamilton svela : “che gioia le parole di Fernando. Se la Mercedes…” : Lewis Hamilton svela i messaggi di congratulazioni di Fernando Alonso e Ron Dennis, aprendo poi ad un tranquillo rinnovo con la Mercedes In quel di Austin, Lewis Hamilton si è laureato nuovamente campione del mondo di F1 vincendo il sesto titolo della sua straodinaria carriera. Il campione britannico, fra i tanti messaggi di congratulazioni ricevuti, ha svelato di aver particolarmente apprezzato quelli di Fernando Alonso, suo ex compagno e ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Ross Brawn : il futuro di Hamilton lontano dalla Mercedes : Il dirigente di Liberty Media ha parlato del futuro di Hamilton che, nel 2021, potrebbe cambiare team lasciando la Mercedes Sei titoli mondiali già in tasca e nessuna voglia di fermarsi, magari provando a raggiungere la vetta solitaria in mano adesso a Michael Schumacher. Lewis Hamilton sogna in grande, mettendo gli occhi su quel settimo iride che lo renderebbe definitivamente leggenda. Photo4/LaPresse La prima occasione certamente proverà ...

Formula 1 - Verstappen torna a pungere Hamilton : “ognuno dipende dalla macchina che guida” : Il pilota olandese è tornato a parlare del collega britannico, lanciandogli l’ennesima frecciatina della stagione Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno raggiunto una specie di tregua armata, in caso di contatti in pista o situazioni borderline, tutto verrà risolto in privato. Lapresse Qualcosa però deve essere sfuggito all’olandese, che è tornato a pungere il campione del mondo, lanciandogli l’ennesima frecciatina: ...

Formula 1 - Wolff e quella sorprendente ammissione : “Hamilton alla Ferrari? Vi dico cosa potrebbe succedere” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che Hamilton si trasferisca alla Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Lewis Hamilton alla Ferrari al momento è solo una suggestione, ma in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. A svelarlo è Toto Wolff nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, che andrà in onda integralmente il prossimo giovedì. Photo4/LaPresse Il team ...

Formula 1 – Hamilton è sei volte campione del mondo : arrivano i complimenti dalla MotoGp - i messaggi di Rossi e Marquez [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez si congratulano con Lewis Hamilton: i video messaggi per il sesto titolo Mondiale del britannico Lewis Hamilton ha conquistato ieri ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo di Valtteri Bottas, ha permesso al britannico della Mercedes di poter festeggiare in grande per un eccezionale traguardo raggiunto, ad un solo titolo dal record di 7 Mondiali di ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes non sbaglia mai dal muretto - i nostri avversari commettono errori”. Frecciatina alla Ferrari? : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 grazie a una strategia perfetta della Mercedes, il britannico è riuscito a superare le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc con una sosta anticipata ai box. Il 34enne è ora a un passo dalla conquista del sesto Mondiale di Formula Uno, ha bisogno di conquistare quattro punti nel GP degli USA che andrà in scena nel weekend per chiudere la pratica con due gare di anticipo oppure deve sperare ...

Formula 1 – Hamilton - niente calcoli : “in Messico weekend normale - penso alla vittoria e non al titolo” : Lewis Hamilton non fa calcoli e resta concentrato: in Messico potrebbe diventare campione, ma il pilota Mercedes pensa solo al risultato in gara e non alla classifica Solito sorriso, sguardo coperto dagli occhiali da sole e grande tranquillità anche se domenica potrebbe laurearsi nuovamente campione del mondo di F1. Un piccolo dettaglio da non trascurare, ma che non sembra turbare i pensieri di Lewis Hamilton. Intervistato ai microfoni di ...

Formula 1 – Hamilton - dallo sfogo social alla reazione : “i media hanno tratto vantaggio dalle mie difficoltà - ma li perdono” : Dopo lo sfogo social Lewis Hamilton punta il dito contro i media: il campione della Mercedes però decide di perdonare anche chi ha tratto vantaggio dalle sue difficoltà Nei giorni scorsi Lewis Hamilton si è sfogato duramente sui social. Il pilota britannico, sempre in prima linea per quanto riguarda le questioni ambientali e sociali, ha chiesto a gran voce maggior rispetto per la salute del pianeta, mostrandosi triste e arrabbiato. La ...

Gp del Giappone - pasticcio Ferrari alla partenza : Bottas trionfa davanti a Vettel e Hamilton : La Mercedes di Valterri Bottas trionfa nel Gp del Giappone. Il pilota finlandese - protagonista di una gara di vertice sin dall’inizio - ha sfruttato al meglio le incertezze della Ferrari, tornando alla vittoria. Secondo posto per la Rossa di Sebastian Vettel che riesce a impedire l'ennesima doppiet

Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Un buon venerdì - Bottas primo perchè favorito dalla scia” : Lewis Hamilton sorride, e ne ha ben donde, al termine del venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo, sempre più vicino al sesto titolo della sua carriera, ha concluso al secondo posto la FP2 dando la sensazione di avere tra le mani una Mercedes nuovamente di primissimo livello. L’inglese spiega al termine delle prove libere come si stia comportando la sua W10. “Su questa pista c’è sempre modo di ...

Formula 1 - Hamilton preoccupato dalla crescita della Ferrari : “hanno cambiato qualcosa nel motore…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sulla crescita esponenziale della Ferrari, chiedendo al proprio team di fare qualcosa per contrastarli La crescita esponenziale della Ferrari in questa seconda parte di stagione ha spiazzato tutti, Lewis Hamilton compreso, che non si sarebbe mai aspettato un exploit così fragoroso del Cavallino. photo4/Lapresse Le tre vittorie consecutive ottenute da Leclerc e Vettel hanno fatto scattare ...