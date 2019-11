Guardia Costiera | iniziate le attività di recupero delle salme dopo il naufragio del 23

Migranti - naufragio di Lampedusa : la Guardia Costiera individua relitto e alcune salme : Uun barcone si è ribaltato di fronte all'isola dei Conigli, a Lampedusa, lo scorso 23 novembre. La Guardia costiera ha individuato oggi il relitto attorno al quale ci sarebbero dei cadaveri. Al momento non si conosce ancora il numero dei corpi rinvenuti a causa delle cattive condizioni metereologiche che limitano la visibilità. Sabato scorso erano state tratte in salvo 149 persone e rinvenuti i cadaveri di 5 donne; 20 persone erano invece ...

Incendio su traghetto nello Stretto di Messina - 22 passeggeri salvati e sbarcati a Reggio Calabria dalla Guardia Costiera [LIVE] : Un principio d’Incendio ha interessato oggi pomeriggio un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era in mezzo allo Stretto. Allertati i soccorsi, da Messina è stato chiesto l’intervento della Capitaneria di porto di Reggio che ha inviato due motovedette mentre la nave si trovava circa un miglio al largo di Catona. La nave è stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Sul posto ...

"Non possiamo far finta di non vedere. Sì al Nobel per Pace alla Guardia Costiera" : “Non possiamo girarci dall’altra parte”. Dopo il salvataggio di 149 migranti, fra cui un bimbo di neanche un anno e un ipovedente, il Direttore Sala Stampa Sacro Convento Assisi, Padre Enzo Fortunato, chiede che sia la Guardia costiera sia candidata al premio Nobel per la Pace.“Non possiamo girarci dall’altra parte e far finta di non vedere - si legge nella nota - Gli uomini della Guardia Costiera sempre pronti ad ...

Naufragio Lampedusa - nelle immagini della Guardia Costiera il salvataggio di una bambina di 4 anni : Le urla disperate dei bambini, le richieste di aiuto di uomini e donne finiti in mare, sabato scorso, a un miglio circa dall‘isola dei Conigli di Lampedusa. La Guardia Costiera ha diffuso alcune immagini dei momenti successivi al Naufragio e dei tentativi disperati dei militari di portare in salvo tutti: cominciando dai bambini. E a ogni migrante issato sulla motovedetta, gli stessi militari tiravano un sospiro di sollievo. Scene che hanno ...

Migranti : Cancelleri - 'sinergia con Guardia Costiera libica aiuta a salvare persone' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "La grande sinergia tra la Guardia costiera italiana con quella libica e quella maltese ci sta dando anche grandi possibilità di recupero di persone che vengono disperse in mare o che si avventurano con i barchini" A dirlo è il viceministro delle Infrastrutt

Migranti - naufragio a Lampedusa : 143 persone in mare salvate dalla Guardia Costiera : “Nel pomeriggio di oggi un cittadino ha segnalato alla Guardia Costiera di Lampedusa di aver avvistato un barchino in difficoltà a meno di un miglio dalla costa. Immediatamente inviate sul posto 4 motovedette della Guardia Costiera ed allertati un elicottero ed un aereo della Guardia Costiera di Catania. Le motovedette, giunte sul posto hanno individuato un barchino di circa 10 metri in difficoltà con circa un centinaio di persone a bordo che, ...

Presentato a Napoli Il nuovo “Calendario della Guardia Costiera 2020” : Un lungo viaggio attraverso il paesaggio italiano e le sue bellezze naturalistiche: immagini d’autore che ritraggono alcuni dei luoghi più suggestivi della Penisola, incorniciati dalle parole dei grandi della letteratura, a testimoniare l’immenso patrimonio naturale, culturale ed economico del nostro Paese, alla cui tutela gli uomini e donne della Guardia Costiera dedicano il loro lavoro ed impegno quotidiano. Questo il tema scelto per il nuovo ...

Qual è il ruolo dell’Italia nelle operazioni della Guardia Costiera libica? : Il centro di coordinamento libico per il soccorso marittimo ha lasciato indizi su una possibile partecipazione italiana nelle operazioni in mare. Leggi

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi al Sud : la Guardia Costiera lancia un avviso speciale per lo Stretto di Messina : Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo che sta per abbattersi con violenza al Sud Italia ha spinto la Guardia Costiera di Messina ad emettere un avviso speciale per lo Stretto, cher sarà colpito da venti impetuosi di scirocco che ne potranno compromettere la navigazione. Di seguito il testo dell’Allerta della Guardia Costiera: A partire dalle ore pomeridiane di oggi, lunedì 11 novembre 2019 e fino a mercoledì 13 novembre 2019 lo ...

L’accordo segreto fra Malta e la “Guardia costiera” libica : Il Times of Malta sostiene che l'esercito maltese si «coordini» con le milizie libiche per respingere i migranti, non è chiaro in cambio di cosa

