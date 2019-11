Grande masso cade in campo al termine di una partita | tragedia sfiorata DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Una, la scorsa notte, a Bavari, località di Genova: unè infatti precipitato dal versante della collina rotolando suldi calcio in cui avevano appena finito di giocare due squadre di ragazzi. Lungo il percorso, la roccia ha distrutto due auto e la rete di recinzione finendo sulda gioco accanto a una delle postazioni per le panchine. Per precauzione, cinque famiglie che abitano nelle case adiacenti al(14 persone), sono state momentaneamente sfollate dai vigili del fuoco in attesa che vengano verificate le condizioni del versante.L'articoloinaldi unaCalcioWeb.

