Gol Pasalic | doppietta per il croato | il secondo è una gran perla di tacco VIDEO

(Di sabato 30 novembre 2019) Gol– Ilha deciso di prendersi gioco da solo della difesa del Brescia. L’Atalanta è avanti di due gol al Rigamonti nel derby lombardo che apre la 14ª giornata di Serie A. Mattatore del match è, autore dellache sta decidendo la gara. Un gol per tempo per lui, il primo di testa al 25′ e il– intorno all’ora di gioco – di…. Ebbene sì, la rete del raddoppio è una vera: il centrocampista, appostato in area, viene servito da un Ilicic scatenato e si inventa una magia anche grazia alla complicità di un Chancellor distratto. Di seguito ildel gol.goal flick pic.twitter.com/V3pndqkRlL — atalantackle (@atalantagese) November 30, 2019 L'articolo Golper il: ilè unadiCalcioWeb.

