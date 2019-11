Gli investitori stranieri scappano dall’Italia | in Ue peggio di noi solo la Grecia

Fondo salva-Stati - Cottarelli a La7 : “Pericoloso per l’Italia - il rischio è che Gli investitori scappino e che causi una crisi” : “Il Mes? È quel Fondo che interviene quando un Paese, come fu nel caso della Grecia, va in difficoltà. Ora si sta discutendo delle regoleche deve seguire questo Fondo salva-Stati , perché i Paesi del nord Europa vorrebbero che diventi più probabile la ristrutturazione del debito. Il rischio , a questo punto, è che gli investitori scappino ”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è Carlo Cottarelli , direttore ...

Saudi Aramco offre lo 0 - 5% delle azioni a Gli investitori retail : Nemmeno il prospetto informativo ha fatto chiarezza sui dett agli del collocamento in borsa di Saudi Aramco , l'Ipo annunciata tre anni fa da Riad come la più grande del secolo

Ilva - Matteo Salvini : "Non credo più a Conte. Pd e M5s hanno tolto lo scudo e fatto scappare Gli investitori" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sulla vicenda dell' Ilva e attacca il premier e il governo giallo-rosso. "Giuseppe Conte dice che lo scudo penale sarebbe solo una scusa? Ho smesso da tempo di credere al presidente del Consiglio", tuona in piazza a Montecitorio il leader della Lega. "Lo scudo è stat

È Halloween anche sui mercati : i 5 grafici che spaventano Gli investitori : L'edizione 2019 delle “Scary Charts” di M&G investments rivela le forti contraddizioni delle quotazioni finanziarie in questa delicata fase in cui il rischio bolla sta aumentando

Debito pubblico - il Btp Italia raccoGlie 6 - 7 miliardi di euro. Dai grandi investitori domanda per 5 miliardi : Va oltre le attese il Btp Italia, il bond indicizzato all’inflazione pensato per i risparmiatori lanciato per la prima volta a marzo 2012 e arrivato alla quindicesima edizione. Rimesso in pista in un contesto di tassi bassi, il titolo del Tesoro con scadenza a ottobre 2027 ha raccolto in totale 6,7 miliardi. Dopo i quasi tre miliardi di euro sottoscritti nelle prime due giornate dedicate al retail, nella terza e ultima rivolta agli investitori ...