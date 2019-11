Giornata mondiale contro l’Hiv | in calo le nuove diagnosi in Italia nel 2018

Aids - domani 1 dicembre si celebra la Giornata Mondiale : Giornata Mondiale contro Aids, domani 1 dicembre a Roma il Colosseo si illumina di rosso, colore simbolo della lotta contro l’Aids.

Giornata mondiale contro l’AIDS - 4 fra le serie tv più costruttive sulla vita con l’HIV : Celebrare delle giornate mondiali non ristabilisce i torti subiti, non cancella le cattive azioni né rettifica i mali della storia, ma aiuta a tenere alta l'attenzione su temi di cui spesso non ci si cura abbastanza. E così il 1° dicembre di ogni anno la Giornata mondiale contro l'AIDS prova a smuovere le coscienze sull'epidemia causata dal virus HIV. Nonostante i progressi farmacologici e una maggiore conoscenza della questione, l'AIDS e la ...

Volley - SuperLea 2019-2020 : decima Giornata. Trento-Perugia - che big match! Civitanova al Mondiale - Modena vuole vincere : Domenica 1° dicembre andrà in scena la decima giornata della SuperLega 2019-2020 di Volley maschile ma contemporaneamente si giocherà anche un imperdibile Trento-Perugia, anticipo del tredicesimo turno che si completerà poi il 22 dicembre. Il calendario del girone d’andata è stato totalmente scombussolato per permettere a Civitanova di partecipare al Mondiale per Club, la Lube non scenderà in campo nel fine settimana perché nel frattempo è ...

Aids : per la Giornata mondiale la Croce Rossa porta la prevenzione tra la gente : Test gratuiti HIV e Sifilide, distribuzione condom, dialogo e incontro per sensibilizzare a stili di vita sani Domenica 1 dicembre, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, la Croce Rossa Italiana scende nelle strade, da Milano a Roma e Napoli, per parlare con i cittadini, fare prevenzione, eseguire test rapidi e sensibilizzare soprattutto i giovani ai corretti stili di vita. Dopo il successo dell’anno scorso con oltre 2mila test ...

AIDS - Giornata mondiale : il San Raffaele di Milano in prima linea : Il 1 dicembre si celebra la Giornata Mondiale contro l’AIDS. Per l’occasione l’Irccs ospedale San Raffaele e l’università Vita-Salute San Raffaele di Milano organizzano per lunedì 2 dicembre una conferenza di aggiornamento per medici, ricercatori e personale sanitario. “Sarà un’opportunità per fare il punto sulla diffusione dell’epidemia, l’avanzamento delle nostre conoscenze sul virus e lo ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : nona Giornata. Civitanova all’ultima fatica prima del Mondiale - Modena riposa - Trento deve rialzarsi : La SuperLega 2019-2020 è pronta per affrontare il terzo turno infrasettimanale consecutivo, non c’è tregua per il massimo campionato italiano di Volley maschile che continua a scendere in campo ogni tre giorni e che regalerà nuove grandi emozioni tra mercoledì 27 e giovedì 28 novembre con la nona giornata. Si tratta di un turno molto importante perché Modena, seconda in classifica e reduce dalla vittoria nel big-match contro Trento, ...

Sky Sport Mondiale Beach Soccer (diretta) 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, è partita in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima...

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne : le iniziative a Torino : Il 25 novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, un’iniziativa volta a sensibilizzare ogni essere umano sulle

Sky Sport Mondiale Beach Soccer (diretta) 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, è partita in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima fase a gironi si svolgerà dal 21 al 26 novembre, poi i quarti di finale (28 novembre), le due semifinali (30 novembre) e le finali 3°/4° posto e per il...

Giornata mondiale della Pesca - FAO : “Garantire la sicurezza dei pescatori e la gestione sostenibile delle risorse acquatiche mondiali” : “Il settore della Pesca sta dando un contributo sempre più importante alla sicurezza alimentare e ai mezzi di sussistenza, tuttavia si deve fare di più per migliorare le condizioni di lavoro, che sono tuttora pericolose per molte persone“, ha affermato oggi Maria Helena Semedo, Vicedirettore Generale della FAO per il clima e le risorse naturali. Semedo è intervenuta a un evento speciale per la Giornata Mondiale della Pesca 2019 di ...

Giornata mondiale del Diabete : screening glicemico a Ragusa : ecco dove : Oggi la Giornata Mondiale del Diabete. Il Comune di Ragusa si tinge la facciata di blu. Il 23 novembre screening glicemico

Giornata mondiale della Filosofia 2019 : tutte le iniziative in Italia : Il 21 novembre 2019 si celebra la Giornata mondiale della Filosofia, iniziativa indetta dall’Unesco e patrocinata in Italia dal ministero dell’Istruzione, che punta a evidenziare l'importanza di questa disciplina per la formazione dei giovani e per lo sviluppo di un pensiero critico. Tanti gli appuntamenti organizzati da atenei, scuole e associazioni. L’evento nazionale quest’anno si svolge a Sassari: al centro del dibattito i tre temi di ...

«Giornata mondiale della Televisione» - i 30 momenti più memorabili del piccolo schermo : Il Nipplegate di Janet Jackson al Superbowl 2004I Sanremo di BaudoDallas, Chi ha sparato a J.R.?Twin Peaks, chi ha ucciso Laura Palmer?Sandokan contro la tigreI Beatles suonano da Ed SullivanL'addio delle ragazze di Non è la RaiIl controverso finale de I SopranoLucy e la fabbrica di cioccolatiniL’esplosione di gioia di Benigni agli Oscar 1999Rod Serling introduce gli episodi di Ai confini della realtàMichael Jackson presenta il Moonwalk al mondo ...

Rai e Mediaset | 23esima Giornata mondiale della Televisione : Immaginate per un momento che, a partire da domani, il televisore smetta di funzionare. Qual è la prima cosa che vi mancherebbe? La tua serie tv preferita? Rimane sempre in contatto con la notizia? Perdersi la partita della squadra del cuore? Forse. Ma l'importanza della Televisione nella società va più profondo di quello. La Televisione è un mezzo che migliora il mondo, fa scattare...