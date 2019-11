Gigi D’Alessio | la bellissima sorpresa dei figli poco prima della diretta | “Li amo alla

“20 anni che siamo italiani” - Gigi D’Alessio vince gli ascolti con lo show nazional-popolare e lancia Vanessa Incontrada per Sanremo con Amadeus : Non aveva certo le pretese di mirare a un pubblico di nicchia, né elevarsi con un linguaggio alto. “20 anni che siamo italiani”, in onda su Rai Uno ieri e per altre due puntate sempre al venerdì, è stato il classico e lampante esempio di come si possa fare uno show nazional-popolare, senza cadere nel trash. Il risultato? Il programma ha vinto la serata degli ascolti del venerdì con 3.886.000 telespettatori e 19.3% di share, contro la nuova serie ...

Rai 1 - debutto vincente per Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada : debutto vincente per Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada su Rai1 nella prima serata di venerdì 29 novembre: il loro ''Vent'anni che siamo italiani'' è il programma più visto del prime time con 3.886.000 spettatori e il 19,27% di share. A seguire, su Canale 5 'Il Processo' è stato visto da 2.138.000 spettatori con il 10,2% di share. Su Rete4 'Quarto Grado' ha realizzato il 9,2% di share con 1.609.000 spettatori. Su Rai3 la comicità di Antonio ...

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio : clamorosa gaffe. Tra le risate - il cantante lo ha ammesso in diretta : Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono su Rai1 “20 anni che siamo italiani”: tre prime serate evento, a partire dal 29 novembre, per raccontare questo inaspettato anniversario, dall’exploit nazionale di D’Alessio a Sanremo, all’arrivo della Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un volto familiare e popolare. Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti si sono divertiti insieme al pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 ...

Ascolti Gigi D’Alessio-Vanessa Incontrada : i dati della prima puntata : Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio con 20 anni che siamo italiani battono la fiction Il processo È partito ieri sera su Rai1 lo show 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Per il programma dell’ammiraglia Rai questi sono stati gli Ascolti: 3.886.000 telespettatori e il 19.3% di share. La coppia di conduttori ha battuto la fiction della concorrenza Il processo con Vittoria Puccini. Un risultato ...

Vanessa Incontrada - gaffe in diretta tv con Gigi D’Alessio : Vanessa Incontrada ancora una volta è riuscita a conquistare tutti, brillando nel nuovo programma condotto con Gigi D’Alessio, fra gaffe e risate. Vent’anni che siamo italiani è stato promosso e ha ottenuto oltre agli ottimi ascolti anche buone critiche. Il pubblico ha apprezzato lo charme e l’eleganza di Vanessa, ma anche il suo forte feeling con Gigi D’Alessio. Sul palco i due conduttori si sono divertiti davvero, come ...

Vanessa Incontrada promossa con Gigi D’Alessio : nuovo appello ad Amadeus : Vanessa Incontrada piace e convince con Gigi D’Alessio: il pubblico la vuole accanto ad Amadeus Vanessa Incontrada piace sempre più al pubblico italiano. Da anni regina incontrastata della fiction Rai, l’italo-spagnola convince pure nei panni di showgirl. In 20 anni che siamo italiani, il nuovo show accanto a Gigi D’Alessio, la 41enne non sfigura: sa […] L'articolo Vanessa Incontrada promossa con Gigi D’Alessio: ...

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio interrotti : Amadeus irrompe in studio : Amadeus irrompe in studio a 20 anni che siamo Italiani: Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio interrotti Hanno fatto il loro esordio come coppia della televisione Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada a 20 che siamo Italiani. Due mondi, quello della canzone e quello della recitazione, che si incontrano in prima serata su Rai1. Vanessa Incontrada è una stella della fiction, mentre Gigi D’Alessio una stella della musica italiana, che ...

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio fanno un chiarimento sul loro show : 20 anni che siamo italiani, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada pronti: “Ecco il perchè del nostro show” E’ arrivato il giorno del tanto atteso debutto di 20 anni che siamo italiani, lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, che farà compagnia ai telespettatori della prima rete il venerdì sera per tre settimane. E in vista della prima puntata di Vent’anni che siamo italiani, Gigi D’Alessio ...

Vanessa Incontrada : “Con Gigi D’Alessio festeggiamo la nostra storia e quella degli italiani. Condurre Sanremo 2020? Perché no!” : Cos’hanno in comune Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio? Entrambi da vent’anni sono italiani. Se D’Alessio debuttava nel 2000 con il suo primo brano in italiano “Non dirgli mai”, la Incontrada con la sua bellezza e simpatia, giunta direttamente dalla Spagna conquistava il cuore degli italiani. I due condurranno insieme su Rai Uno “20 anni che siamo italiani”, in prima serata da venerdì 29 novembre per tre appuntamenti. Tantissimi ospiti, ma ...

“20 anni che siamo italiani” – Il programma del venerdì sera di Raiuno Con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. : Terminato Tale e quale, il venerdì di Raiuno vede un nuovo programma, molto particolare, articolato in tre puntate. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono “20 anni che siamo italiani”: tre prime serate evento per raccontare questo inaspettato anniversario, dall’exploit nazionale di D’Alessio a Sanremo, all’arrivo della Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un […] L'articolo “20 anni che siamo italiani” ...

«Adrian» : Morgan - Celentano e quella frecciatina a Gigi D’Alessio : Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Si cambia rotta e quello che prima non aveva un’identità adesso acquista un senso compiuto, un fine ultimo. Succede alla quarta e penultima puntata di Adrian, lo show-evento di Adriano Celentano che, nonostante le correzioni in corso d’opera, non sembra riuscire a convincere gli spettatori delle sue buone ...

Morgan da Celentano : prima le lacrime - poi la frecciatina a Gigi D’Alessio : Morgan ospite di Adrian: perché si è commosso e cosa ha detto su Gigi D’Alessio Morgan è tornato in tv, ospite di una delle ultime puntate di Adrian, lo show di Celentano in onda ogni giovedì sera su Canale 5. Marco Castoldi ha prima duettato con il padrone di casa sulle note della canzone Un […] L'articolo Morgan da Celentano: prima le lacrime, poi la frecciatina a Gigi D’Alessio proviene da Gossip e Tv.

20 anni che siamo italiani - Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio su Rai 1 dal 29 novembre : 20 anni che siamo italiani Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio raccontano su Rai 1 gli ultimi 20 anni a partire dal 29 novembre Tre serate per raccontare gli ultimi 20 anni. Questo il nuovo show pensato da Rai 1 per unire musica e ricordi anche se recenti. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada dal 29 novembre conducono 20 anni che siamo italiani. Ma i 20 anni sono anche i loro. 20 anni dall’exploit di Gigi e 20 anni ...

“Scusatemi…”. Mara Venier non riesce a smettere di piangere. Tutta colpa di Gigi D’Alessio : cosa è successo : L’ultima puntata di Domenica In, c’è da dirlo, è stato un pianto continuo. Di chi? Ma della padrona di casa naturalmente: un momento davvero particolare per Mara Venier che ha pianto praticamente per ogni ospite. Questa volta è stata “colpa” dell’incursione di Gigi D’Alessio, intervenuto durante l’intervista di Vanessa Incontrada. Il cantante ha infatti ricordato la madre, Antonietta, che se ne è andata qualche anno fa. Alla donna D’Alessio ha ...