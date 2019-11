Frode biglietti aerei, 79 gli arresti

Operazione "Global Airport Action Day" in 60 Stati per contrastare l'acquisto fraudolento diattraverso l'uso indebito di carte elettroniche di pagamento. Segnalate oltre 165transazioni sospette e tratte in arresto 79 persone. Indagini realizzate dalla polizia di Stato e dalle polizie degli altri Paesi. Secondo gli investigatori il fenomeno è insidioso perché può celare attività criminali come l'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti.