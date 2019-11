Fratelli d' Italia non è filo-Usa Ma con Trump tanto in comune

Sondaggi - perdono terreno Lega e M5s. Continua l'ascesa di Fratelli d'Italia : Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos il partito di Giorgia Meloni si attesta al 10,6% dei consensi, in lieve crescita anche il...

Sondaggi elettorali Index : Lega e Pd in calo - bene Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd in calo, bene Fratelli d’Italia La Lega sembra vivere una fase di appannaggio dopo la crescita conseguita negli ultimi due mesi. Ad evidenziarlo sono i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 28 novembre. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala dello 0,6 rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 32,8%. Prosegue invece la crescita di Fratelli ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e Pd in calo - bene Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd in calo, bene Fratelli d’Italia La Lega sembra vivere una fase di appannaggio dopo la crescita conseguita negli ultimi due mesi. Ad evidenziarlo sono i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 28 novembre. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala dello 0,6 rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 32,8%. Prosegue invece la crescita di Fratelli ...

Giorgia Meloni e i sondaggi ora Fratelli d’Italia prepara il piano per superare il M5S - è caccia agli ex grillini delusi : Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia in queste ultimi giorni sta volando nei sondaggi. Mentre la Lega si è stabilizzata tra il 33 e 34%, il partito della Meloni è salito così tanto da arrivare in doppia cifra. Al momento Fratelli d’Italia, secondo i sondaggi, si attesterebbe tra il 9,5 e il 10,1% dei consensi. Un risultato pazzesco per un partito che solo qualche mese fa non superava il 4% dei consensi. L’ascesa incredibile di Fratelli ...

Fratelli d'Italia Ragusa : proposte di legge Giorgia Meloni : raccolta firme : Fratelli d’Italia avvia a Ragusa la campagna per la raccolta firme sulle proposte di legge di iniziativa popolare promosse da Giorgia Meloni.

Sondaggi elettorali - battuta d’arresto per la Lega : sale Fratelli d’Italia : Le intenzioni di voto di questa settimana confermano la battuta d'arresto della Lega. Il partito di Matteo Salvini, che è ancora primo partito in Italia, ma che fa registrare un sensibile calo nelle ultime due settimane. Il Sondaggio, diffuso dall'Istituto Ixè per Carta Bianca, parallelamente mostra una crescita nei consensi di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.Continua a leggere

Cina - Di Maio : “Grillo dall’ambasciatore in visita privata”. Proteste alla Camera di Fratelli d’Italia : Beppe Grillo “ha ricevuto un invito dall’ambasciatore” cinese a Roma e la scorsa settimana “si è recato all’ambasciata in visita privata. Ovviamente non rappresentava il governo“. A dirlo, al Question time alla Camera, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in risposta all’interrogazione del gruppo di Fratelli d’Italia sui rapporti tra l’esecutivo – e in particolar modo la parte ...

Assessore Fratelli d'Italia a presidi "Promuovete Natale"/ Radicali "Zero laicità" : Piemonte, Assessore alla Scuola dei Fratelli d'Italia invia lettera ai presidi: "Promuovete Natale". Radicali Italiani attaccano: "Zero laicità".

Piemonte - l’assessore di Fratelli d’Italia scrive ai presidi : “Fate fare presepe - albero e recite di Natale ai vostri alunni”. Radicali : “Zero laicità” : “Cari dirigenti, fate fare alle vostre classi il presepio e le recite di Natale”. L’invito arrivato ai presidi del Piemonte non giunge da un’autorità ecclesiastica, ma dalla Regione, per la precisione dall’assessore alla Scuola, Elena Chiorino (Fratelli d’Italia), che in questi giorni ha deciso di scrivere una lettera ai capi d’istituto. “Le chiedo la disponibilità – si legge nella missiva – di valorizzare all’interno dell’istituto ogni ...

Sondaggi - boom di Fratelli d'Italia (che passa in doppia cifra). Risale Italia Viva - giù Lega e Pd : Il partito di Giorgia Meloni al 10,1 %. La Lega perde quasi un punto, in difficoltà i democratici che dopo l'addio di Renzi...

Sondaggi politici : Fratelli d’Italia in doppia cifra - cala il PD e si riprende il M5S : SWG ha pubblicato gli ultimi Sondaggi politici del mese di novembre. Le intenzioni di voto ai partiti, mostrate ieri 25 novembre in occasione del consueto appuntamento del lunedì con il TG La7, mostrano un grosso balzo in avanti da parte di Fratelli d’Italia. Sorride, e non poco, Giorgia Meloni, che si porta in doppia cifra come in molti si attendevano da un po’ di tempo a questa parte. Il partito di destra non è il solo ad incrementare il ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - il cdx supera il 50% - sempre più su Lega e Fratelli d’Italia - franano Pd e M5S : Sembra oramai consolidato il quadro politico italiano. La maggioranza degli italiani, secondo i sondaggi, vuole un governo di centrodestra. Al momento, il centrodestra con alla guida la Lega, supererebbe il 50% dei consensi. Un risultato che permetterebbe a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini di poter governare tranquillamente e anzi di poter addirittura cambiare la costituzione. Uno scenario che terrorizza sia il Pd che ...

Sondaggi politici - Fratelli d’Italia vola sopra il 10% : è la prima volta nella sua storia : Secondo l'ultima rilevazione Swg effettuata per il Tg di Mentana su La7, la novità di questa settimana è il partito di Giorgia Meloni, che per la prima volta nella sua storia conquista la doppia cifra in un Sondaggio nazionale. Secondo il Sondaggio del 25 novembre, FdI è passato dal 9,5% del 18 novembre al 10,1% di oggi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Swg - Fratelli d’Italia supera il 10% - Lega in calo : Sondaggi elettorali Swg, Fratelli d’Italia supera il 10%, Lega in calo Gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7 ci regalano una sfida inedita, che forse in futuro arricchirà la cronaca politica italiana. E’ quella che potrebbe profilarsi tra la Lega e Fratelli d’Italia. Alleati, certo, ma punto di riferimento di una stessa area politica, di un elettorato molto simile. Fratelli d’Italia sta raggiungendo ...