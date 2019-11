Francesca Fialdini | nuova sfida con Barbara d’Urso | ospiti e anticipazioni

Francesca Fialdini e La Vita in Diretta - la dura replica di Costanzo : Maurizio Costanzo replica duramente alle parole di Francesca Fialdini su La Vita in Diretta. Qualche giorno fa la conduttrice aveva risposto ad alcune domande riguardo il contenitore pomeridiano attualmente condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La giornalista, che è stata ospite della quarta puntata di Adrian, lo show di Adriano Celentano, ha spiegato di non sentire la mancanza del programma e di aver sempre criticato l’ampio ...

Francesca Fialdini e Morgan ospiti di Celentano : Francesca Fialdini Si è partiti con Bonolis, Chiambretti, Conti, Giletti e Scotti, passando anche per Maria De Filippi, fino ad arrivare a Francesca Fialdini. Sarà proprio la conduttrice di Massa, che ogni domenica pomeriggio conduce su Rai 1 Da Noi… A Ruota Libera, il volto televisivo ospite questa sera di Adriano Celentano alla quarta puntata in stagione di Adrian. Un’ospitata piuttosto curiosa, oltre che inedita. Per la prima ...

Da noi a ruota libera : Francesca Fialdini verso Canale 5. La novità : Francesca Fialdini ospite di Adriano Celentano su Canale 5 dopo il successo di Da noi… a ruota libera E’ stato Bubino Blog con un tweet a lanciare l’indiscrezione relativa all’ospitata di Francesca Fialdini su Canale 5, ad Adrian. Per la conduttrice di Da noi a ruota libera nonché ex padrona di casa de La vita in diretta, quella di un’ospitata sulla rete ammiraglia Mediaset, peraltro in prima serata, è sicuramente ...

Francesca Fialdini ora boccia La Vita in Diretta : «Format superato che andrebbe rivisto» : Francesca Fialdini Francesca Fialdini non le manda a dire a proposito de La Vita in Diretta, trasmissione che l’ha vista protagonista per due stagioni prima di non essere riconfermata. La conduttrice di Da Noi… A Ruota Libera ammette che non le manca affatto il contenitore quotidiano del pomeriggio di Rai 1, affidato in questa stagione a Lorella Cuccarini e Alberto Matano: “Amo il pubblico che mi ha seguito e che anche in ...

“Volete la verità?”. E Francesca Fialdini ‘esplode’ : la frecciatina è pesantissima : Francesca Fialdini, fresca conduttrice di ”A ruota libera”, è stata ospite di TvTalk dove ha parlato della trasmissione che conduce. La giornalista è convinta di aver trovato lo show adatto a lei ed è felicissima di questa nuova avventura in Rai, anche perché, secondo quando riportano i dai Auditel dell’ultima settimana, i numeri di ”A rota libera” sono in costante crescita. Francesca Fialdini è riuscita a rivitalizzare un delicato slot che, in ...

Ascolti - Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso. Venier da record! : Ascolti Domenica In, 17 novembre. Record per Mara Venier, che sfiora i 4 milioni di telespettatori! È andata in onda ieri, domenica 17 novembre, una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier e questi sono stati gli Ascolti del contenitore domenicale di Rai1: 3.728.000 telespettatori e il 19.97% di share nella prima parte e 3.250.000 telespettatori e il 19.80% di share nella seconda. È stata una puntata intensa quella di ieri, con ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Francesca Fialdini contro La Vita in diretta : "Non mi manca - Cuccarini e Matano mai visti" : Francesca Fialdini, ospite di TvTalk, ha parlato del suo ex programma, La Vita in diretta. “Quel tipo di impegno specifico oggi non mi manca. Avevo bisogno anche io di prendere la giusta distanza da alcune tematiche che di fondo non ho mai condiviso”. “Non ho mai fatto mistero di non condividere s