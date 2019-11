Formula 1 | Wolff punzecchiato sull’incontro Hamilton-Ferrari | la reazione dell’austriaco

sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Il team principal della Mercedes ha commentato le voci di due presunti incontri avvenuti tra Lewise laLa notizia del giorno è quella dell’incontro (anzi due) avvenuto nel corso del 2019 tra Lewise la, con il Cavallino pronto a fare carte false per portare Lewis a Maranello nel 2021. Lapresse Voci giunte anche nel paddock di Abu Dhabi fin all’orecchio di Totoche, al termine delle qualifiche di oggi, ha espresso il proprio sorprendente parere a riguardo: “per me non c’è nessun problema, penso che siamo in un mondo libero e che ognuno possa avvertire il bisogno di esplorare le proprie possibilità di carriera, per prendere la decisione migliore. Siano essi piloti o altri membri del team. Perciò io ho zero problemi in merito, un pilota cerca sempre di essere sulla macchina migliore, così come chi ipoteticamente crede ...

FormulaPassion : Nel paddock di Abu Dhabi tiene banco l'indiscrezione che vede la Ferrari interessata a Lewis Hamilton in ottica 2021 - FormulaPassion : #F1 | Toto #Wolff ha dato l'obiettivo per #Bottas in ottica gara #AbuDhabiGP - patriziamiani : RT @SkySportF1: ??????? #Wolff, prof severo ?? Nel giudicare la stagione #Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP -