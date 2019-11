Formula 1 | Robin Raikkonen avverte papà Kimi prima delle qualifiche | “Daddy | hai la ruota

sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019)dell’iniziodel Gp di Abu Dhabi, il figlio diha avvertito il suodi un problema allaposteriore dell’Alfa Racing numero 7 Simpatico e curioso siparietto avvenuto nel box dell’Alfa Romeo Racingdel Gran Premio di Abu Dhabi, protagonista la famiglia, in particolaree il figlio. Salutato il piccolodi salire sulla proprio monoposto, Iceman viene bloccato dal suo erede, che lodi un problema allaposteriore. L’ex Ferrari non può far altro che sincerarsicondizioni della propria vettura, lanciando poi un sorriso al figlioletto. Visualizza questo post su Instagram Father and son moments at the garage beforegoes out on Qualifying. No surprisegot 18th after that. • Credits: @f1 • Leave ...

rv_formula : ?? Ara sona | Robin Schulz, Marc Scibilia - Unforgettable - Robin_Hood_8972 : RT @virginiaraggi: RomaInforma, ecco i principali fatti della settimana: ??RILANCIO STUDI CINECITTÀ ??PROTEGGI IL CUORE DI ROMA ??LICENZIATI… -