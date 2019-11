Formula 1 | Leclerc ammette | “non volevo creare casino superando Vettel | non sarebbe stato

Formula 1 – Leclerc ci crede ad Abu Dhabi nonostante l’errore in qualifica : “voglio il terzo posto in campionato” : Charles Leclerc, l’errore in qualfica e l’obiettivo per l’ultima gara della stagione: le parole del monegasco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi Sabato di qualifiche non troppo soddisfacente per Charles Leclerc ad Abu Dhabi. Il giovane monegasco della Ferrari ha chiuso le sue qualifiche al quarto posto, anche se partirà terzo per via della penalizzazione di Bottas, non riuscendo ad effettuare ...

Formula 1 – Sticchi Damiani incoraggia la Ferrari : “Hamilton come Schumacher! Che coppia con Leclerc” : La Ferrari sogna Hamilton nel 2021, Angelo Sticchi Damiani favorevole all’operazione: la coppia con Leclerc funzionerebbe La notizia del giorno in Formula 1 è a dir poco clamorosa: Lewis Hamilton potrebbe passare alla Ferrari nel 2021. I tifosi della scuderia di Maranello sognano l’arrivo del campione del mondo britannico che, alla scadenza del suo contratto, all’età di 36 anni, potrebbe lasciare la Mercedes per chiudere ...

Formula 1 – Liuzzi mette in guardia la Ferrari : “Hamilton e Leclerc due galli nello stesso pollaio - che situazione!” : Vitantonio Liuzzi commenta la possibilità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021: l’ex pilota sottolinea i possibili contrasti con Leclerc sotto il profilo della personalità Nell’ultimo sabato di Formula 1 dell’anno, la notizia più sorprendente non viene dai risultati della pista, ma dal mercato piloti. La notizia è di quelle che fanno sobbalzare dalla sedia: Lewis Hamilton potrebbe sedersi su una monoposto Ferrari ...

Formula 1 – Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021 - Briatore avverte : “puntate su Leclerc - è al suo livello” : Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, la bomba di mercato piloti infiamma l’ultimo weekend di F1: Flavio Briatore però punta su Charles Leclerc L’ultima gara della stagione porta con sè i primi rumor di mercato per i prossimi anni: con l’assenza dei risultati in pista, si dovrà pur parlare di qualcosa! La notizia non è di certo banale: Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Per ora fantasia, servirà incastrare i pezzi del ...

Formula 1 – Binotto guarda al futuro : “nel 2020 il riscatto della Ferrari. Vettel e Leclerc possono vincere il Mondiale” : Mattia Binotto è pronto ad archiviare un 2019 difficile, ma guarda al 2020 con fiducia: la Ferrari è pronta a riscattarsi e con le giuste migliorie permetterà a Vettel e Leclerc di lottare per il Mondiale Al termine delle FP2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di F1, Mattia Binotto si è concesso ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista nel quale ha fatto un recap della sua prima stagione da team principal della ...

Formula 1 – Vettel taglia corto sul Gp del Brasile : “capitolo chiuso. Io e Leclerc scontenti - abbiamo parlato - non accadrà più” : Vettel chiude il capitolo Gp del Brasile: in casa Ferrari nessun problema, solo tanta delusione per l’esito della gara e la volontà che tutto ciò che è successo non si ripeta Al termine delle FP2 del Gp di Abu Dhabi, Sebstian Vettel è tornato necessariamente a parlare dell’esito del Gp di Interlagos nel quale una manovra azzardata del tedesco ha messo fuori gioco sia la sua Ferrari che quella del compagno di scuderia Charles ...

Formula 1 – Leclerc mette in guardia la Ferrari ad Abu Dhabi : “nell’ultimo settore facciamo fatica - in qualifica zero errori” : Charles Leclerc chiude al quarto posto le FP2 di Abu Dhabi: il pilota monegasco sottolinea le difficoltà che la Rossa ha nell’ultimo settore della pista La prima giornata di prove libere in quel di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di Formula 1, porta con sè un quarto posto per Charles Leclerc nelle FP2 disputate sul circuito di Yas Marina. Il pilota monegasco, conclusa la sessione, ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato le ...

Formula 1 – Ferrari - nel box è tornata la pace? L’indizio speciale nel nuovo casco di Charles Leclerc [FOTO] : Dopo i momenti di tensione delle scorse settimane in casa Ferrari sembra essere tornata la pace: nel casco di Leclerc ad Abu Dhabi un omaggio alla squadra, Vettel compreso Con la gara di Abu Dhabi si chiude il campionato di Formula 1 2019. Per la Ferrari è stata un’annata tribolata, fatta di tanti alti e bassi, non soltanto sportivi. Nel finale, complice l’evidente miglioramente di Leclerc e la voglia di Sebastian Vettel di non ...

Formula 2 - Mick Schumacher non si pone limiti : “compagno di Leclerc in Ferrari? Idea che mi stuzzica” : Il figlio del Kaiser ha ammesso di voler un giorno guidare la Ferrari, magari con Charles Leclerc come compagno di squadra Il grande salto in Formula 1 non è arrivato, nella prossima stagione dunque Mick Schumacher rimarrà nel Team Prema per provare a dare l’assalto al titolo nella categoria inferiore. photo4/Lapresse Il dodicesimo posto ottenuto quest’anno nel Mondiale di Formula 2 soddisfa fino ad un certo punto il giovane ...

Formula 1 - Leclerc svela : “liberi di lottare in pista con Vettel? Binotto è stato chiaro a Maranello” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa ad Abu Dhabi, tornando ad analizzare quanto accaduto con Vettel in Brasile Ultimo Gran Premio dell’anno, ad Abu Dhabi cala il sipario sul Mondiale 2019, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e da Lewis Hamilton. Stagione tutto sommato positiva per Charles Leclerc, riuscito a ottenere tre vittorie e sette pole position, che non gli hanno permesso tuttavia di lottare per il ...

Formula 1 - Binotto chiarisce : “il rapporto tra Vettel e Leclerc? Vi svelo cosa hanno combinato a tavola” : Il team principal della Ferrari ha risposto alle domande dei fan arrivate via social, chiudendo definitivamente la questione Interlagos Sono servite le domande dei tifosi, recapitate via social a Mattia Binotto, per spingere il team principal della Ferrari a chiudere definitivamente la questione Interlagos. Lapresse/AFP Vettel e Leclerc si sono finalmente chiariti dopo quanto successo in Brasile, dove i due compagni si sono auto-eliminati ...

Formula 1 - Leclerc poco sorridente in vista del Gp di Abu Dhabi : “vi svelo che cosa mi rattrista” : Il pilota monegasco arriva ad Abu Dhabi con un velo di tristezza in corpo, trattandosi dell’ultimo Gran Premio della stagione La settimana che porta all’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 è già iniziata, il paddock di Abu Dhabi comincia ad animarsi in vista dell’ultimo ballo del 2019. photo4/Lapresse Leclerc arriva negli Emirati con un velo di tristezza, dovuto al fatto che per qualche mese non si siederà ...

Formula 1 – Chiarimento in videoconferenza tra Vettel e Leclerc : il motivo che ha impedito a Seb di essere a Maranello : Vettel assente a Maranello: ecco il motivo che ha impedito al tedesco di volare in Italia, costringendo Binotto ad una videoconferenza per il Chiarimento con Leclerc L’incidente del Brasile tra Vettel e Leclerc deve rimanere adesso solo un vecchio ricordo: tutto il team Ferrari, infatti, è pronto a lasciarsi alle spalle quanto accaduto ad Interlagos, per concentrarsi esclusivamente sul gran finale di domenica ad Abu Dhabi. Intanto ...

Formula 1 - niente faccia a faccia tra Vettel e Leclerc : chiarimento ‘particolare’ dopo l’incidente di Interlagos : I due piloti non si sono incontrati a Maranello dopo i fatti di Interlagos, Mattia Binotto ha quindi organizzato una conference call per chiudere il capitolo Brasile Notizie certe non ce ne sono, ma Sebastian Vettel e Charles Leclerc pare abbiano chiarito quanto accaduto a Interlagos ormai otto giorni fa. L’incidente tra i due piloti della Ferrari ha costretto il Cavallino a chiudere con 0 punti la trasferta sudamericana, mandando su ...