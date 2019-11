Formula 1 | Hamilton esilarante in conferenza stampa | “i complimenti della Ferrari? I

Formula 1 - Wolff punzecchiato sull’incontro Hamilton-Ferrari : la reazione dell’austriaco è sorprendente : Il team principal della Mercedes ha commentato le voci di due presunti incontri avvenuti tra Lewis Hamilton e la Ferrari La notizia del giorno è quella dell’incontro (anzi due) avvenuto nel corso del 2019 tra Lewis Hamilton e la Ferrari, con il Cavallino pronto a fare carte false per portare Lewis a Maranello nel 2021. Lapresse Voci giunte anche nel paddock di Abu Dhabi fin all’orecchio di Toto Wolff che, al termine delle ...

Formula 1 – Contatto Hamilton-Ferrari - Camilleri svela : “ogni pilota oggi vorrebbe guidare una Rossa” : Camilleri e quel riferimento a Hamilton in Ferrari: le parole dell’ad del team di Maranello Da questa mattina non si fa altro che parlare della voglia della Ferrari di portare a Maranello Lewis Hamilton nel 2021. Uno scenario straordinario che fa sognare i ferraristi. A parlare di questa possibilità è stato anche Louis Camilleri, che ha rilasciato un’intervista al Financial Times: “la parola passione e la parola Ferrari ...

Formula 1 – Lewis Hamilton ci prova con l’italiano ad Abu Dhabi e fa sognare i ferraristi : “devo impararlo” : Lewis Hamilton entusiasta della sua pole position ad Abu Dhabi e non manca un riferimento… all’Italia Nella giornata in cui l’argomento del giorno è il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, il britannico della Mercedes continua ad essere al centro dell’attenzione grazie al suo splendido risultato in pista. Hamilton è infatti l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1, col suo tempo da record ...

Formula 1 – L’ultima pole della stagione è di Lewis Hamilton : la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi : Lewis Hamilton in pole, Bottas partirà dal fondo: la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi E’ Lewis Hamilton l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1: il britannico ha conquistato il primo posto, con record della pista, nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, però, partirà domani dal fondo della griglia, a causa della penalità ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle qualifiche di sabato, Hamilton ha registrato il

DIRETTA Formula 1/ Gp Abu Dhabi qualifiche live : pole position per Lewis Hamilton! : DIRETTA FORMULA 1 qualifiche e FP3 live Gp Abu Dhabi 2019 Yas Marina: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito mediorientale, oggi sabato 30 novembre,.

Formula 1 – Sticchi Damiani incoraggia la Ferrari : “Hamilton come Schumacher! Che coppia con Leclerc” : La Ferrari sogna Hamilton nel 2021, Angelo Sticchi Damiani favorevole all’operazione: la coppia con Leclerc funzionerebbe La notizia del giorno in Formula 1 è a dir poco clamorosa: Lewis Hamilton potrebbe passare alla Ferrari nel 2021. I tifosi della scuderia di Maranello sognano l’arrivo del campione del mondo britannico che, alla scadenza del suo contratto, all’età di 36 anni, potrebbe lasciare la Mercedes per chiudere ...

Formula 1 – Hamilton euforico per l’ultima pole - Bottas e Verstappen sorridono a metà : le parole dei protagonisti del sabato di Abu Dhabi : Lewis Hamilton soddisfattissimo per l’ultima pole position della stagione, Bottas sorride a metà e Verstappen pronto alla battaglia ad Abu Dhabi L’ultima qualifica della stagione 2019 di Formula 1 premia la Mercedes con un’ultima splendida doppietta: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, stabilendo il nuovo record di pista, 1.34.779, seguito dal suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, che dovrà pagare però una ...

Formula 1 – Liuzzi mette in guardia la Ferrari : “Hamilton e Leclerc due galli nello stesso pollaio - che situazione!” : Vitantonio Liuzzi commenta la possibilità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021: l’ex pilota sottolinea i possibili contrasti con Leclerc sotto il profilo della personalità Nell’ultimo sabato di Formula 1 dell’anno, la notizia più sorprendente non viene dai risultati della pista, ma dal mercato piloti. La notizia è di quelle che fanno sobbalzare dalla sedia: Lewis Hamilton potrebbe sedersi su una monoposto Ferrari ...

Formula 1 – Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021 - Briatore avverte : “puntate su Leclerc - è al suo livello” : Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, la bomba di mercato piloti infiamma l’ultimo weekend di F1: Flavio Briatore però punta su Charles Leclerc L’ultima gara della stagione porta con sè i primi rumor di mercato per i prossimi anni: con l’assenza dei risultati in pista, si dovrà pur parlare di qualcosa! La notizia non è di certo banale: Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Per ora fantasia, servirà incastrare i pezzi del ...

Formula 1 – Concluse le FP2 ad Abu Dhabi : Bottas - miglior tempo e crash! Hamilton precede le Ferrari [TEMPI] : Bottas si conferma il più veloce ad Abu Dhabi bissando il primo posto delle FP1 anche nelle FP2, ma poi sbatte contro Grosjean: Hamilton precede le Ferrari Dopo l’ottima prestazione nelle FP1, Valtteri Bottas si conferma il più veloce anche nelle FP2 di Abu Dhabi. Il pilota finlandese va veloce sul circuito di Yas Marina, pur consapevole del fatto che dovrà partire dal fondo della pista a causa della sostituzione della power unit. Il ...

Formula 1 – Il problema della… concentrazione nelle riunioni tecniche ed il divorzio di Bottas : la verità di Lewis Hamilton : A tutto Lewis Hamilton: dal bilancio stagionale al divorzio di Valtteri Bottas dalla moglie. Le parole del campione del mondo E’ giunto il momento del Gp di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. I piloti sono approdati tutti sul circuito di Yas Marina, con Vettel in ritardo a causa della nascita del suo terzo figlio, dove oggi hanno raccontanto le sensazioni con le quali arrivano all’ultimo appuntamento ...

Formula 1 - Hamilton non si giudica e spiazza la Mercedes : “non mi sento di dare 10 al team per un motivo preciso” : Il pilota britannico ha dato i voti alla propria squadra ma non a se stesso, sottolineando di non essere in grado di giudicarsi Una stagione (quasi) perfetta, impreziosita da due titoli mondiali conquistati quasi senza sudare. La Mercedes e Lewis Hamilton chiudono ad Abu Dhabi l’ennesimo anno trionfale dell’era ibrida, provando a vincere anche a Yas Marina per mettere la ciliegina su una torta prelibata. LaPresse Il pilota ...

Formula 1 - Albon sorpreso da Hamilton : “l’incidente in Brasile? Non mi aspettavo che si prendesse tutta la colpa” : Il pilota della Red Bull è tornato a parlare dell’incidente avvenuto in Brasile tre lui e Hamilton, ammettendo di essere rimasto sorpreso dal comportamento di Lewis Ha perso il primo podio in Formula 1 a due giri dal traguardo, a causa di un contatto con Lewis Hamilton dovuto all’eccessiva aggressività del britannico. Alexander Albon però non si abbatte, rivelando anzi la propria sorpresa per il comportamento del campione del ...