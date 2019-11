Formula 1 – Concluse le FP3 di Abu Dhabi | Verstappen va veloce | Ferrari dietro Albon!

Formula 1 – Concluse le FP1 in Brasile! Albon davanti a tutti - le Ferrari inseguono : Verstappen e Hamilton… ultimi [TEMPI] : Alexander Albon firma il miglior tempo nonostante l’incidente finale. Bottas precede le Ferrari , Verstappen e Hamilton beffati: i tempi delle FP1 del Gp del Brasile La Formula 1 fa tappa in Brasile, la patria dell’indimenticabile Ayrton Senna. Nella solitamente soleggiata San Paolo, è la pioggia ad essere protagonista ad intermittenza, tenendo l’asfalto bagnato nonostante diversi piloti abbiano provato a scendere in pista ...

Formula 1 – Concluse le FP2 di Suzuka : Bottas in pole se le qualifiche verranno cancellate! Ferrari in difficoltà [TEMPI] : Bottas precede Hamilton per la seconda doppietta Mercedes nella mattinata di Suzuka: se le qualifiche saranno cancellate, il finlandese ha la pole in tasca. Ferrari in difficoltà dietro Verstappen In un weekend abbastanza incerto a causa delle condizioni meteo, probabilmente è la Mercedes ad avere almeno una sicurezza: le novità portate in pista a Suzuka funzionano. Dopo la doppietta nelle FP1, anche le FP2 vedono il dominio delle ...