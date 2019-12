Fiorentina – Lecce | Dove vedere l’anticipo delle 20 | 45 di sabato 30 novembre in diretta

Fiorentina-Lecce 0-1 - segna La Mantia. E’ crisi viola : Alla fine sulla Fiorentina sono piovuti fischi come gia' a Verona domenica scorsa, anzi di piu', insieme al coro 'Salta la panchina' lanciato dalla curva Fiesole dopo aver sostenuto la propria squadra anche quando stava affannosamente cercando di rimettere in piedi l'ennesima partita sbagliata di questo ultimo periodo. Contro il Lecce e' arrivata per i viola la terza sconfitta di fila dentro una prestazione cominciata con le migliori intenzioni ...

Fiorentina-Lecce - le parole di Liverani : “abbiamo dei pregi e tanti difetti per questa categoria - sappiamo soffrire” : E’ un Fabio Liverani soddisfatto e sorridente quello che, ai microfoni di DAZN, ha commentato il successo del suo Lecce sulla Fiorentina. Siparietto iniziale con l’ex compagno Massimo Gobbi, opinionista di DAZN: “Con Massimo abbiamo vissuto due belle stagioni qui a Firenze da calciatori. E’ un bel momento amarcord (ride, ndr). Non è invecchiato per nulla, è sempre uguale”. Si passa poi alla partita: ...

Serie A - il Lecce espugna il Franchi e apre la crisi nera della Fiorentina : Il Lecce svolta al 'Franchi' e mette in seria difficoltà la Fiorentina che non riesce ad uscire da un periodo di profonda crisi diventato ora preoccupante. I giallorossi trovano con La Mantia il gol che consente alla squadra di Liverani di tornare alla vittoria dopo due mesi (il successo mancava da

Fiorentina-Lecce - Montella : “Non posso rimproverare nulla. Le contestazioni civili ci stanno”. Poi aggiorna su Ribery : Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Queste le parole del tecnico: “Complimenti al Lecce perché è una neopromossa che vince in trasferta. Abbiamo vinto tanti duelli, la squadra era viva, era in partita. Abbiamo giocato una grande gara, abbiamo tirato in porta 19 volte contro 6. Nei primi 20-25 minuti abbiamo giocato prettamente in fase offensiva ma ...

Fiorentina-Lecce 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Gabriel e Lucioni baluardi - Babacar entra male [FOTO] : Fiorentina-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Colpaccio del Lecce. I salentini vincono in trasferta contro la Fiorentina e fanno un balzo in avanti in classifica abbandonando le zone calde. Decide un gol di La Mantia a inizio secondo tempo. Grande partita degli uomini di Liverani che si sacrificano per portare a casa il risultato. Gabriel e Lucioni i migliori in campo. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Lecce, le pagelle di ...

Colpaccio del Lecce contro la Fiorentina : l’ex Liverani “esonera” Montella [FOTO] : Fiorentina-Lecce – Va al Lecce l’anticipo serale del sabato. I salentini espugnano il “Franchi”. Fiorentina deludente, che ha tentato un assedio dopo il gol subito creando però solo due veri pericoli per la porta di Gabriel. Gara di sacrificio per i pugliesi che portano a casa tre punti fondamentali. Fiorentina-Lecce 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Gabriel e Lucioni baluardi, Babacar entra male [FOTO] Primo tempo ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : l'Atalanta si impone nel derby contro il Brescia - cade la Fiorentina contro il Lecce : Tre gli anticipi andati in scena quest'oggi nel 14° turno del campionato di Calcio di Serie A 2019-2020. Con questa vittoria, la Dea è in quarta ...

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Brescia-Atalanta 0-3 - super Pasalic. Genoa-Torino 0-1 - Bremer condanna i rossoblù. Fiorentina-Lecce 0-1 - decide La Mantia

Serie A - 14° turno : Fiorentina-Lecce 0-1 : 22.43 Tempi duri per la Fiorentina (un punto nelle ultime 4):il Lecce passa al Franchi (0-1) e fa un gran balzo in classifica (quota 14 con Milan e Udinese). Primo tempo in mano ai viola, che hanno 4 buone occasioni con Milenkovic (rasoterra,bravo Gabriel),Lirola (destro out di un soffio),Vlahovic e Dalbert.Ospiti impalpabili.Altra musica nella ripresa: Shakhov al centro per La Mantia che insacca di testa (49'). Poi reazione Fiorentina:due ...

Fiorentina-Lecce - infortunio alla caviglia per Franck Ribery : il francese trasportato in ospedale : L’ex esterno del Bayern ha dovuto lasciare il terreno di gioco per via di un problema alla caviglia che verrà valutato in ospedale La Fiorentina perde Franck Ribery, l’esterno francese infatti ha dovuto lasciare il campo durante la partita con il Lecce per un duro colpo alla caviglia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Sostituito con Boateng alla fine del primo tempo, l’ex Bayern non è riuscito a rientrare sul terreno di gioco ...

Fiorentina-Lecce - le formazioni ufficiali : tutto confermato per i viola - c’è La Mantia : Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali – Al “Franchi” va in scena l’anticipo serale di questo sabato di Serie A. La Fiorentina riceve il Lecce in una gara molto delicata per le due squadre. I viola sono reduci da due sconfitte pesanti: la prima contro il Cagliari, la seconda contro il Verona. La panchina di Montella traballa e non vincere questa gara vorrebbe dire quasi certamente esonero. Dall’altra parte ...