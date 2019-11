Fiorentina-Lecce 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | Gabriel e Lucioni baluardi | Babacar entra

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019), ledi– Colpaccio del. I salentini vincono in trasferta contro lae fanno un balzo in avanti in classifica abbandonando le zone calde. Decide un gol di La Mantia a inizio secondo tempo. Grande partita degli uomini di Liverani che si sacrificano per portare a casa il risultato.i migliori in campo. In alto la FOTOGALLERY., ledi(3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Ceccherini 5.5, Caceres 6; Lirola 5.5 (55′ Ghezzal 6.5), Pulgar 5.5, Badelj 5.5 (72′ Pedro 6), Castrovilli 5.5, Dalbert 6.5; Ribery 6 (46′ Boateng 5.5), Vlahovic 6.5.(4-3-1-2):7.5; Rispoli 6, Rossettini 6,7.5, Calderoni 6.5; Tabanelli 6, Tachtsidis 6, Petriccione 6.5; Shakhov 7; Farias 6 (56′5), La Mantia 7 (78′ Vera 6). Scarica o ...

