Fiocco rosa! Che gioia per la campionessa Kiara Fontanesi che è diventata mamma

(Di sabato 30 novembre 2019) Campione del mondo di Motocross sei volte,torna a casa con un'altra vittoria. Skyler è nata ed è bellissima. Il primo figlio disarà in grado di dire che ha una madre molto forte. La bambina, nata martedì, è la figlia die Devin Parenti, anche lui sportivo professionista e tre volte campione del mondo, ma sul ring come combattente di Kick Boxing. Alcune fotografie riportanoa letto in ospedale. La bambina è nata martedì 26 novembre 2019 e firma così l'arco rosa che la bella coppia può appendere fuori dalla porta principale: "Ciao, mi chiamo Skyler, sto molto bene e anche mia madre, papà un po 'meno ", la mano che scrive è quella di Devin, evidentemente ancora molto eccitata e apprensiva. D'altro canto, la coppia era fortemente desiderata dalla gravidanza.Gli impegni di lavoro sono sempre stati molti per entrambi, ma la loro decisione è stata ben ...

