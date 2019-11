Finale Mondiali beach soccer 2019 | Italia-Portogallo | data | programma | orario d’inizio

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia affronterà il Portogallo in Finale - i lusitani battono il Giappone ai rigori : L’Italia affronterà il Portogallo nella Finale dei Mondiali 2019 di Beach soccer che andrà in scena domenica 1° dicembre ad Asuncion (Paraguay). Gli azzurri, oggi capaci di battere la Russia per 8-7 dopo i tempi supplementari, se la dovranno vedere contro i lusitani che sono riusciti a sconfiggere il Giappone soltanto ai calci di rigore dopo il 3-3 maturato tra tempi regolamentari ed extra-time. I rossoverdi tornano a disputare ...

L'Italia è in Finale ai mondiali di beach soccer : L'Italia del beach soccer vince ancora e conquista l'accesso alla finale dei mondiali in Paraguay. In semifinale gli azzurri hanno superato la Russia per 8-7 dopo una partita combattuta e giocata in condizioni meteorologiche difficili. Ad Asuncion, infatti, si è abbattuta una vera tempesta con i tifosi che, nella terza frazione, dalle tribune hanno cercato riparo dalla forte pioggia. Gabriele Gori e Dario Ramacciotti, autori di una ...

Mondiali Beach Soccer - l’Italia non smette di stupire : Russia stesa all’extra-time e Finale in tasca! : La squadra di Del Duca supera anche la Russia e si conquista il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, dove affronterà la vincente di Giappone-Portogallo Una splendida Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali di Beach Soccer, gli azzurri superano in semifinale la Russia e si guadagnano la possibilità di giocarsi domani il titolo iridato. Una partita pazzesca allo stadio “Los Pynandi” di Asuncion, un match al ...

LIVE Italia-Russia 8-7 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri memorabili - è Finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani, un saluto sportivo! 21.42 Domani (domenica 1° dicembre) l’Italia affronterà in finale la vincente di Portogallo-Giappone, che scenderanno in campo tra poco. 21.40 Italia-Russia 8-7 dopo i tempi supplementari! Una partita pazzesca, allucinante. 3 gol per Ramacciotti e Gori, uno per Corosiniti. Zurlo ha realizzato ...

Trampolino elastico - Mondiali 2019 : definiti i qualificati alle finali - assegnati i pass olimpici. Gao e Huang primi in semiFinale : A Tokyo (Giappone) si sono disputate le semifinali dei Mondiali 2019 di Trampolino elastico, la rassegna iridata si sta svolgendo all’Ariake Gymnastics Centre dove tra otto mesi avranno luogo le Olimpiadi 2020 (l’impianto è tenuto a battesimo proprio da questa competizione). I migliori otto atleti si sono qualificati alle finali di domani (massimo due per Nazionale), si sono anche assegnati otto pass per i Giochi (massimo uno per ...

LIVE Italia-Russia - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : semiFinale pazzesca - gli azzurri si affidano a Gori e Zurlo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Russia – La presentazione di Italia-Russia Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, semifinale dei Mondiali 2019 di beach soccer. Sul rettangolo di sabbia dell’Estadio Mundialista “Los Pynandi” di Asuncion in Paraguay gli azzurri di Emiliano Del Duca vanno a caccia della finale, avendo conquistato per la terza volta consecutiva l’accesso al penultimo ...

Italia-Russia oggi : orario d’inizio - tv - streaming - programma semiFinale Mondiali beach soccer 2019 : oggi sabato 30 novembre (ore 20.15) si gioca Italia-Russia, semifinale dei Mondiali 2019 di beach soccer in corso di svolgimento ad Asuncion (Paraguay). La nostra Nazionale scenderà in campo col sogno di qualificarsi all’atto conclusivo di questa rassegna iridata, gli azzurri vogliono continuare a sognare al Los Pynandi Stadium e hanno tutte le carte in regola per centrare il colpaccio anche se si troveranno di fronte un avversario di ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : l’Italia domani cerca l’ingresso in Finale contro la Russia : domani, sabato 30 novembre, alle ore 20.15 italiane, la Nazionale di Beach Soccer per la quarta volta nella storia disputerà il penultimo atto dei Mondiali: l’Italia affronterà la Russia, che ha superato, contro ogni pronostico, il Brasile nei quarti di finale, vincendo in rimonta per 4-3. Rimonta riuscita anche agli azzurri ai quarti al cospetto della Svizzera, sconfitta per 5-4: italiani e russi arrivano alla semifinale non da imbattuti, ...

Italia-Russia - orario e data SemiFinale Mondiali beach soccer 2019 : programma - tv e streaming : Domani, sabato 30 novembre alle ore 20.15, la Nazionale italiana di beach soccer guidata dal CT Emiliano Del Duca affronterà la temibile Russia nella prima Semifinale del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere all’ultimo secondo la Svizzera ai quarti di finale, mentre i russi hanno ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : la Russia batte il Brasile e raggiunge l’Italia in semiFinale. Avanza il Portogallo - ko l’Uruguay : L’Italia di Emiliano Del Duca centra un importante obiettivo e si qualifica alle semifinali dei Mondiali 2019 di Beach Soccer di scena ad Asuncion (Paraguay). Gli azzurri hanno piegato 5-4, al termine di un incontro sul filo del rasoio, la Svizzera. Per gli azzurri, ora, vi sarà l’incrocio con la Russia che, un po’ a sorpresa, ha sconfitto 4-3 i campioni del mondo del Brasile. Non è bastata la doppietta di Rodrigo e la ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Svizzera 5-4 - Zurlo trascina gli azzurri in semiFinale con una tripletta ed il gol decisivo allo scadere : È semifinale! La Nazionale italiana di Beach soccer sconfigge la Svizzera al termine di una partita al cardiopalma e vola tra le prime quattro squadre del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento ad Asunción, in Paraguay. Gli azzurri guidati dal C.T. Emiliano Del Duca si sono ritrovati sull’orlo del baratro ma hanno reagito alla grande ribaltando le sorti dell’incontro ed evitando i tempi supplementari con la rete del ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : semiFinale Italia-Russia. Programma - orari e tv : Appuntamento con la storia fissato per sabato 30 novembre alle ore 20.15 per la Nazionale italiana di Beach soccer guidata dal Commissario Tecnico Emiliano Del Duca, che affronterà la temibile Russia nella prima semifinale del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere in extremis la Svizzera ai ...

LIVE Italia-Svizzera 5-4 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri in semiFinale con una rete di Zurlo all’ultimo secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Fine della partita! L’Italia passa e va in semifinale battendo la Svizzera 5-4. 0.01 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Zurloooooooooooooooooooooooooooooooo, al suono della SIRENA, Zurlo in girata riesce a bucare il portiere totalmente sorpreso, Italia-Svizzera 5-4. 0.35 Ramacciotti bacia il palo con un tiro da dentro l’area. 1′ PALO! ...