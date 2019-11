Festival di Sanremo | Diletta Leotta e la Ferragni vallette | Emma Marrone ospite RUMORS

Giulia De Lellis - doccia gelata dalla Rai. Sul palco del Festival di Sanremo - "ipotesi scartata" : Giulia De Lellis a Sanremo? La Rai, a quanto pare, non prende l’ipotesi in considerazione nemmeno per un attimo. Sono indiscrezioni (con tanto di condizionale sempre d’obbligo), per adesso. Ma si tratta di una gola profonda che raramente sbaglia quando lancia alcune spifferate. Insomma, Amadeus non

Bomba delle bombe - sarà “lei” ad affiancare Amadeus al Festival di Sanremo. E non sarà sola… Estasi totale : Ci siamo, il Festival di Sanremo è vicino. E i rumor si rincorrono. Per la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, è stato scelto come conduttore e direttore artistico Amadeus. Che, attualmente, è all’opera per la scelta dei cantanti, degli ospiti e di chi lo aiuterà sul palco dell’Ariston. Secondo quanto riportato dal numero di Chi in edicola mercoledì 27 novembre, l’ex deejay e conduttore de I soliti ignoti, avrebbe scelto di ...

Emiliana Cantone al Festival di Sanremo?/ "Pare abbia una canzone che farà storia..." : Emiliana Cantone al Festival di Sanremo? Alberto Dandolo su Dagospia scrive: "Pare abbia una canzone che farà storia". E la cantante neomelodica resta vaga.

Festival Sanremo 2020 - accanto ad Amadeus ci sarà la cantante italiana più conosciuta al mondo - Laura Pausini : Sembra che sia molto probabile che accanto ad Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 possa esserci la cantante italiana più conosciuta al mondo, Laura Pausini. Secondo clamorose indiscrezioni il nuovo direttore artistico della più seguita kermesse musicale che ha preso il posto di Claudio Baglioni vuol essere circondato di donne per la conduzione del suo Festival. In un primo momento aveva pensato a due bellezze ...

Sanremo - Amadeus cancella il DopoFestival : Fervono i lavori per la nuova edizione del Festival di Sanremo e Amadeus annuncia la cancellazione del DopoFestival, programma collegato alla kermesse ormai in onda da diversi anni. Dalle ceneri della trasmissione, di solito in onda su Rai Uno subito dopo la gara canora, il conduttore ha creato Altro Festival, uno show più in linea con i nuovi linguaggi di comunicazione. La trasmissione verrà trasmessa in streaming su RaiPlay la piattaforma che ...

Arrivano novità sul Festival di Sanremo 2020 - i Big potrebbero aumentare : l’annuncio il 6 gennaio : A una manciata di giorni dall'annuncio delle Nuove Proposte, Arrivano novità sul Festival di Sanremo 2020. Ospite alla Milano Music Week, Amadeus ha parlato del numero dei Campioni che potrebbe aumentare rispetto al numero di 20 già annunciato. I Big in gara potrebbero arrivare fino a 24, a differenza di quanto dichiarato inizialmente. Il direttore artistico aveva comunque lasciato uno spiraglio sul numero dei Campioni in gara per la ...

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2020? Dopo le voci - è proprio l’influencer a “sbottonarsi”. Le sue parole : Chiara Ferragni al Festival di Sanremo? La voce circola da un po’ e ora è proprio Chiara a pronunciarsi sull’argomento. Lo fa in modo molto sibillino… E non svela molto ma dalle sue parole i fan capiscono che qualcosa bolle in pentola. In una intervista rilasciata in questi giorni a Il Messaggero, Chiara Ferragni, l’influencer più famosa d’Italia che è partita da zero e si è “fatta da sola”, ha parlato di varie cose. Anche dell’odio che da ...

Sanremo Giovani 2019 : Marco Liorni conduce la finale del 19 dicembre - ex conduttori del Festival in giuria : Con Italia sì di sabato 16 novembre su Rai 1 prenderà il via la fase più importante di Sanremo Giovani edizione 2019. Come anticipato da Hit nel retroscena di Blogo, il concorso si comporrà di 4 appuntamenti settimanali all'interno del programma di Marco Liorni con le selezioni in diretta tv che culmineranno con l'appuntamento di giovedì 19 dicembre in prima serata. I retroscena di Blogo: ...

Festival di Sanremo 2020 : svelati i nomi delle prime due cantanti in gara : I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020: decisi i primi due nomi Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto da Amadeus. In queste settimane il conduttore – che ricopre anche il ruolo di direttore artistico – sta scegliendo le canzoni da presentare alla kermesse. Stando a quello che […] L'articolo Festival di Sanremo 2020: svelati i nomi delle prime due cantanti in gara proviene da Gossip ...

Festival 2020. Al Bano e Romina concorrenti a Sanremo : Ci potrebbe essere Al Bano tra i concorrenti 2020 del Festival di Sanremo. Il cantante pugliese potrebbe fare coppia con

Romina Power - Al Bano Carrisi rivela lo schiaffone subito dalla moglie : "Io e lei al Festival di Sanremo?" : Mentre Al Bano sta valutando se partecipare o meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Romina Power non ne avrebbe alcuna intenzione. "Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival", dice Al Bano, secondo

Jovanotti al Festival di Sanremo 2020 con un concerto in Piazza Colombo? : Sono numerose le indiscrezioni che parlano di Jovanotti al Festival di Sanremo 2020, avviate dopo le dichiarazioni inequivocabili di Amadeus che aveva parlato della possibilità di un suo approdo sul palco in compagnia di Fiorello. La notizia non era comunque giunta come una sorpresa, dal momento che è nota l'amicizia tra Jovanotti e Amadeus ma anche quella con Fiorello. Sono ancora da definire, comunque, i dettagli della serata di Sanremo ...

Festival di Sanremo 2019 : Max Novaresi - Ivana Sabatini - Sergio Rubino - Pasquale Romano e Massimo Martelli tra gli autori? : I lavori riguardanti la settantesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda in prima serata su Rai 1, da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020, e che sarà condotto da Amadeus, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico, sono in corso.Il conduttore, impegnato al momento con Soliti Ignoti, il game show dell'access prime-time di Rai 1, condurrà a breve anche Una serata di stelle per il Bambino Gesù, charity-show che andrà in ...