Ferrara | 29enne muore per meningite fulminante | era appena stato dimesso dall’ospedale

(Di sabato 30 novembre 2019) Pier Paolo Padovani, 29 anni di, è morto lunedì scorso per unada meningococco. Si era presentato il giorno prima in ospedale a Cona con febbre alta e mal di testa e poi eraprima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. La famiglia ha sporto denuncia: aperta un'inchiesta per omicidio colposo in attesa dell'autopsia. Avviata la profilassi per almeno cento persone.

